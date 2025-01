Vasco busca primeira vitória em Bacaxá diante do Boavista, após dois empates no Carioca

Após dois empates nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o Vasco quer conquistar sua primeira vitória diante do Boavista, neste domingo, no estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, pela terceira rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do torneio. O duelo começa às 19h.

Depois de ficar no empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu na estreia, o Vasco empatou sem gols com o Bangu. Ambos os jogos foram disputados em São Januário. Por outro lado, o Boavista, que venceu o Flamengo na estreia por 2 a 1, chega para este confronto após perder para o Maricá por 1 a 0.

O grupo principal de jogadores vascaínos se apresentou na última semana e está fazendo trabalhos rotineiros no CT Moacyr Barbosa com o técnico Fábio Carille. A expectativa é de que os "titulares" passem a ser utilizados no Carioca a partir da quarta rodada. Enquanto isso, o clube continuará sendo representado por um elenco alternativo, repleto de nomes revelados pelas categorias de base.

Mas o técnico Ramon Lima, responsável por conduzir a equipe neste início de estadual, pode começar a escalar alguns nomes experientes que estiveram no banco de reservas contra o Bangu.

Os meias Paulinho, Maxime Dominguez e Jean David, relacionados anteriormente, seguem como opções. O goleiro Daniel Fuzato e o volante Souza devem ganhar sequência entre os onze iniciais. O último foi improvisado como zagueiro na segunda rodada.

Ramon Lima valoriza a importância da mesclagem entre jovens e experientes do elenco vascaíno. "Acho que o período é curto para trabalhar, mas temos que nos acostumar com isso, é a realidade. O que a gente tem pautado é, no pouco tempo que tem de treino, fazer bem feito. Acho que é positivo, porque a entrada desses jogadores mais experientes melhorou claramente a equipe. Essa é a realidade com a qual temos de nos acostumar".

O Boavista usou a mesma escalação nos dois primeiros jogos. É esperado que o técnico Caio Zanardi mantenha a mesma base do time que o torcedor se acostumou a ver neste início de estadual.

O trio de ataque de Saquarema chama atenção com a presença de três nomes conhecidos do futebol carioca: Matheus Alessandro, revelado pelo Fluminense, Raí, formado no Botafogo, e Zé Vitor, que passou pelo Vasco em 2022.

Para Caio Zanardi, o equilíbrio na montagem do elenco pode ser um fator fundamental para o futuro do Boavista na competição. "Temos jogadores de muita experiência, jogadores jovens, conseguimos mesclar. A expectativa é a melhor. Passo a passo, crescendo em um momento importante. O Campeonato Carioca é muito curto. Jogos quarta e domingo, e pouco tempo para recuperar".

FICHA TÉCNICA

BOAVISTA X VASCO

BOAVISTA - André; Vitor Ricardo, Gabriel Caran, Xandão e Mascarenhas; Marthã, Caetano e Zé Mateus; Matheus Alessandro, Raí e Zé Vitor. Técnico: Caio Zanardi

VASCO - Daniel Fuzato; Paulo Ricardo, Souza, Luiz Gustavo e Victor Luis; Zé Gabriel (Paulinho), De Lucca (Jair), Bruno Lopes (Jean David) e JP (Maxime Dominguez); Serginho e GB. Técnico: Ramon Lima (interino)

ÁRBITRO - Felipe da Silva Gonçalves Paludo.

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ).