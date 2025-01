São Bernardo defende os 100% no Paulistão diante do Red Bull Bragantino

Com resultados opostos na estreia do Paulistão, São Bernardo e Red Bull Bragantino voltam a campo para a segunda rodada. Neste domingo, às 16h, eles duelam no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. Enquanto o mandante busca manter 100% de aproveitamento, o adversário de Bragança Paulista quer a reabilitação.

Mesmo fora de casa, o São Bernardo conseguiu estrear bem na quinta-feira ao vencer por 2 a 1 o Água Santa. Com isso, briga pela liderança com Palmeiras e Ponte Preta no Grupo D, que ainda tem o Velo Clube.

Com o bom desempenho, o técnico Ricardo Catalá deve manter a base da escalação, principalmente o ataque, já que Guilherme Queiroz e Fabrício Daniel foram os autores dos gols. Entretanto, mudanças podem ocorrer por ser início de temporada. O lateral-esquerdo Pará e o volante Kady, por exemplo, podem iniciar como titulares.

O zagueiro Pedro Carrerette foi titular no primeiro jogo, retornando após 11 meses por conta de uma lesão no joelho. É outro jogador que pode ser poupado por Catalá, com Augusto como opção para formar trio com Hélder e Matheus Salustiano.

O Red Bull Bragantino, por outro lado, foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 1 em casa e não somou pontos no Grupo B, que tem Guarani, Santos e Portuguesa. Uma das novidades do clube durante a semana foi o novo patrocinador: a casa de apostas Betfast. Outrora pouco afeito a estampar marcas diferentes do seu produto nas camisas dos clubes que patrocina, a Red Bull acabou se rendendo à "onda das bets".

O técnico Fernando Seabra fez várias substituições no primeiro jogo e pode rodar o elenco pelo pouco tempo de preparação e falta de ritmo dos jogadores. Guilherme Lopes é opção na lateral-esquerda, Gustavinho no meio-campo e Henry Mosquera, Lucas Barbosa e Thiago Borbas para o ataque.

Seabra quer fazer ajustes nas definições da jogada e alertou o time para o próximo duelo. "O que decidiu o jogo de estreia foi a eficácia nas definições ofensivas e defensivas. Agora teremos mais um jogo muito difícil. Conhecemos muito bem e respeitamos o trabalho do Ricardo Catalá. Sabemos que vem de um tempo de preparação maior. Estamos cientes das dificuldades que vamos encontrar", analisou.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO X RED BULL BRAGANTINO

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hélder, Matheus Salustiano e Pedro Carrerete (Augusto); Rodrigo Ferreira, Romisson, Lucas Lima e Arthur Henrique; Léo Jabá, Guilherme Queiroz e Fabrício Daniel. Técnico: Ricardo Catalã.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Vinicinho, Isidro Pitta e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Gabriel Henrique Meira Bispo.

HORÁRIO - 16h

LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.