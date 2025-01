Alcaraz e Djokovic avançam e se enfrentam nas quartas de final no Aberto da Austrália

O espanhol Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic irão se enfrentar por uma vaga nas semifinais do Aberto da Austrália. O aguardado duelo foi confirmado com as vitórias do terceiro (Alcaraz) e do sétimo do mundo nas oitavas de final do primeiro Grand Slam da temporada.

Maior vencedor do Aberto da Austrália, com 10 títulos, Djokovic venceu o checo Jiri Lehecka, 29º do mundo, por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 7/6 (7/4) em 2h39min e igualou o recorde de Roger Federer de 15 quartas de final no torneio em Melbourne. Novamente contra um grande sacador, Djokovic teve exibição sólida.

Assim como já havia feito na terceira rodada contra o checo Tomas Machac (25º), Djokovic dominou a partida na linha de base e foi melhor principalmente em momentos-chave do confronto. O sérvio cometeu apenas 21 erros não forçados contra 44 do adversário.

Após vencer os dois primeiros sets com tranquilidade, o sérvio teve seu serviço quebrado pela primeira vez no jogo no começo da terceira parcial, mas como estava na frente no placar a consequência foi prolongar o duelo até o tie-break em que foi dominante. Em diversos momentos da partida, Djokovic conseguiu bolas vencedoras que levantaram a torcida, e uma das mais espetaculares aconteceu no desempate.

O sérvio causou surpresa ao deixar a quadra sem conceder a tradicional entrevista. Fez apenas um rápido pronunciamento agradecendo o apoio da torcida. Jim Courrier, ex-número um do mundo, não teve chance de fazer perguntas.

Aos 37 anos, Djokovic terá como rival por vaga na semifinal será o espanhol de 21 anos que busca de se tornar o mais jovem tenista a completar o Career Grand Slam (vencer Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open).

Alcaraz teve missão mais simples para avançar na chave. Ele vencia por 7/5 e 6/1 quando o britânico Jack Draper, 18º do mundo, deixou a quadra. Nas três primeiras rodadas em Melbourne, Draper disputou cinco sets e mais tarde ele informou que vinha tratando de uma tendinite no quadril durante a semana.

"Não é assim que quero vencer o jogo", disse Alcaraz na sua entrevista em quadra. "Estou feliz por jogar mais uma quartas de final na Austrália, mas um pouco triste por Jack."

Alcaraz e Djokovic devem se enfrentar na quarta-feira. O sérvio leva vantagem no confronto direto com 4 vitórias em 7 jogos, mas o espanhol triunfou em duas das três partidas válidas por Grand Slam.

SABALENKA PERDE SÓ 3 GAMES NAS OITAVAS

Atual bicampeã do Aberto da Austrália e número um do mundo, Aryna Sabalenka precisou de apenas 62 minutos para derrotar a adolescente Mirra Andreeva, de 17 anos e 15ª do ranking, por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2.

"Hoje entrei em quadra e a bola voava como um foguete. Fiquei super feliz com o meu nível de hoje", afirmou Sabalenka que chegou a 18ª vitória consecutiva no Aberto da Austrália.

Sabalenka enfrentará nas quartas de final a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 32ª do ranking. Finalista em Roland Garros em 2021, Pavlyuchenkova está em sua quarta quartas de final do Aberto da Austrália e a primeira desde 2020. No confronto direto com Sabalenka, ela leva vantagem por 2 a 1.