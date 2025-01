Cavaliers dominam segundo tempo, batem Timberwolves e se recuperam de derrota arrasadora na NBA

Após um primeiro tempo equilibrado, Minnesota Timberwolves e Cleveland Cavaliers foram para o intervalo empatados em 60 pontos, mas os Cavaliers assumiram o controle na segunda parte do jogo e venceram por 124 a 117 na noite de sábado.

Com sua 35ª vitória em 41 jogos na temporada, o time com a melhor campanha da NBA se recuperou de sua pior derrota do ano. Na quinta-feira, os Cavaliers foram derrotados pelo Oklahoma City Thunder por 134 a 114. A vitória evitou a segunda sequência de duas derrotas consecutivas na temporada.

Em Minneapolis, o Cleveland superou o Minnesota por 10 pontos no terceiro quarto e abriu a última parte do jogo com 10 a 0 para só administrar o placar até o final do duelo.

Donovan Mitchell marcou 36 pontos e foi o cestinha do jogo, Darius Garland somou outros 29. Aos 23 anos, Anthony Edwards marcou 28 pontos para o Minnesota e se tornou o terceiro jogador mais jovem da história da NBA a marcar 8.000 pontos. Apenas LeBron James e Kevin Durant alcançaram a marca mais jovens do que Edwards.

Em Boston, o atual campeão da NBA foi derrotado na prorrogação pelo Atlanta Hawks por 119 a 115, após Dyson Daniels acertar uma arremesso curto faltando pouco mais de um minuto para o fim e Onyeka Okongwu anotar dois lances livres faltando 11 segundos.

Trae Young liderou o Atlanta com 28 pontos e 12 assistências, e Daniels terminou com 23 pontos. Jaylen Brown fez 24 pontos, 11 rebotes e oito assistências pelo Boston Celtics.

Estrela dos Celtics, Jayson Tatum somou 23 pontos no jogo em que era dúvida devido a uma distensão no ombro esquerdo. Após 30 pontos na vitória sobre o Orlando Magic na sexta-feira, Tatum mexia o ombro com frequência quando conversava com um treinador durante o aquecimento. Ele demonstrava desconforto e errou sete de seus oito primeiros arremessos. Ele também falhou no arremesso final do tempo normal.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Detroit Pistons 121 x 125 Phoenix Suns

Boston Celtics 115 x 119 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 115 x 102 Philadelphia 76ers

Golden State Warriors 122 x 114 Washington Wizards

Minnesota Timberwolves 117 x 124 Cleveland Cavaliers

Portland Trail Brazers 103 x 125 Houston Rockets

Acompanhe os jogos deste domingo:

Miami Heat x San Antonio Spurs

Orlando Magic x Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder x Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers

Portland Trail Brazers x Chicago Bulls

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers

Sacramento Kings x Washington Wizards

M