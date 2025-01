Manchester United volta a tropeçar e perde, em seu estádio, do Brighton no Inglês

Depois de derrotar o lanterna do Inglês e encerrar uma sequência de quatro partidas sem vencer no campeonato, o Manchester United voltou a tropeçar e perdeu por 3 a 1 para Brighton neste domingo no estádio Old Trafford. Foi a sexta derrota nos últimos nove jogos no Inglês.

O Manchester United foi derrotado pela sexta vez nos últimos sete duelos com Brighton pelo Campeonato Inglês. Foi apenas a terceira vez que o time perde três jogos consecutivos em casa contra um adversário na era Premier League (a partir de 1992). O time do técnico português Rúben Amorim permanece com 26 pontos na 13ª colocação no Inglês. O Brighton está em nono, com 34 pontos.

Diante de sua torcida, o Manchester United iniciou a partida com uma marcação alta, mas foi surpreendido pelos visitantes logo no início. O atacante japonês Mitoma, do Brighton, se posicionou bem e apareceu livre pela esquerda aos 5 minutos. Ao invadir a área, ele tocou para Minteh, que só empurrou para o gol para abrir o placar.

O United continuou pressionando a saída de bola do Brighton e foi recompensado com o empate aos 23 minutos, com o português Bruno Fernandes cobrando pênalti. Com o passar do tempo, o jogo ficou mais concentrado no meio-campo.

O Brighton voltou melhor no segundo tempo, com mais posse de bola e pressionando o time da casa. Após ter um gol anulado com a intervenção do VAR por falta no ataque, o Brighton voltou a ter vantagem no placar aos 15 minutos. Mitoma esticou a perna para empurrar a bola para o gol após levantamento de Minteh.

O terceiro gol do Brighton saiu após uma falha grotesca do goleiro Onana aos 31 minutos. Sozinho no lance, Onana foi cortar um cortar um cruzamento despretensioso e largou a bola no pé do atacante francês Georginio Rutter, que só tocou para o gol.

O Manchester United volta a jogar no Inglês no próximo domingo, quando enfrenta o Fulham. O Brighton recebe o Everton no sábado.

Na parte de cima da classificação, o Nottingham Forest aproveitou o fato de enfrentar o lanterna Southampton e venceu por 3 a 2. O time fez 3 a 0, gols de Elliot Anderson, Hudson-Odoi e Wood, no primeiro tempo e viu o rival marcar com Bednarek e Onuachu na segunda etapa. Com seu 13º triunfo no Inglês, o Nottingham Forest se igualou ao Arsenal com 44 pontos. O Southampton tem apenas 6 pontos.

No Goodison Park, o Everton Park recebeu o Tottenham e fez 3 a 2, gols de Calvert-Lewin, Ndiaye e Gray (contra). O Tottenham marcou com Kulusevski e o brasileiro Richarlison, que não comemorou o gol contra o ex-time.

As duas equipes fazem campanhas ruins nesta temporada. O Everton é o 16º colocado, com 20 pontos. O Tottenham está uma posição acima com quatro pontos a mais.