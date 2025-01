Manchester City goleia Ipswich por 6 a 0, com 2 de Foden, e sobe para a 4ª posição no Inglês

Phil Foden foi um dos destaques da goleada do Manchester City sobre o Ipswich por 6 a 0 neste domingo pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. O meia marcou duas vezes e deu uma assistência. Melhor jogador da última temporada do Inglês, o meia de 24 anos marcou 5 vezes nas últimas três partidas do City no campeonato.

Com o resultado, o atual tetracampeão do Inglês soma 38 pontos e assumiu o quarto posto na classificação. A pontuação ainda é muito distante do líder Liverpool, que tem 50 e uma partida a menos, mas deixa o time de Pep Guardiola na zona de classificação para a Liga dos Campeões. O City vinha de empate amargo após abrir uma vantagem de dois gols nos 2 a 2 diante do Brentford e não aparecia entre os quatro primeiros.

O jogo em Portmand Road começou com o time da casa conseguindo rondar a área defendida pelo goleiro brasileiro Ederson, que não iniciava uma partida pelo Inglês desde 15 de dezembro. O Ipswich fazia uma marcação alta e com o passar do tempo o City foi achando espaço, especialmente pelo lado esquerdo do ataque.

Foi por aquele setor que surgiram as jogadas de gols. Aos 27 minutos, o belga Doku achou o compatriota De Bruyne na área do Ipswich. O meia conseguiu uma assistência para Foden no centro da área. Ele ainda conseguiu ajeitar antes de abrir o placar.

Três minutos depois, Foden deu a assistência para Kovacic finalizar rasteiro, de fora da área, e fazer 2 a 0. No final do primeiro tempo, aos 42, De Bruyne foi à linha de fundo e cruzou para trás. Foden concluiu de frente para o gol, sem marcação.

No segundo tempo, o Manchester City continuou dominando e chegou ao gol de maneira mais rápida. Aos 4 minutos, Doku fez uma jogada individual e finalizou. A bola desviou no meio do caminho e entrou.

O quinto gol nasceu após uma falha do atacante Clarke, do Ipswich, que entregou a bola para Doku, que avançou e tocou para Haaland, livre de marcação, anotar seu gol. Na sexta-feira, o Manchester City anunciou a renovação de contrato com o norueguês até 2034.

Com o resultado garantido, Guardiola mexeu no time já de olho na partida com o Paris Saint-Germain na quarta-feira, na França, pela Liga dos Campeões. Saíram Foden, De Bruyne e Haaland para as entradas de Grealish, McAtee e Mubama.

E foi McAtee, meia de 22 anos revelado no clube, quem fechou o placar. Aos 24 minutos, ele completou o levantamento de Kovacic na área de Ipswich e cabeceou com classe, sem chance para o goleiro Walton.

Na próxima rodada do Inglês, o Manchester City recebe o Chelsea no Itihad Stadium, no sábado. O Ipswich, que está na zona de rebaixamento com 16 pontos na 18ª posição, joga também no sábado contra o líder Liverpool no estádio do rival.