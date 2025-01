Inter de Milão derrota Empoli e continua na perseguição ao líder Napoli no Italiano

A Inter de Milão segue firme na perseguição ao líder Napoli no Campeonato Italiano. Neste domingo, venceu o Empoli por 3 a 1, no Estádio Giuseppe Meazza, pela 21ª rodada. Os gols foram marcados por Lautaro Martínez, Dumfries e Thuram, enquanto Esposito descontou para os visitantes.

Com a vitória, a Inter de Milão alcançou a 14ª vitória na competição e chegou aos 47 pontos, mantendo a vice-liderança, apenas atrás do Napoli, que tem um jogo a mais. O Empoli, por sua vez, conheceu o sexto tropeço consecutivo e estacionou no 14º lugar, com 20 pontos.

A Inter também aumentou sua superioridade no histórico de confrontos contra o Empoli. Em 39 jogos, foram 32 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, sendo a última vitória do Empoli ocorrida em 2023.

Apesar de dominar a posse de bola, com 70%, a Inter não conseguiu transformar a superioridade em gols no primeiro tempo. O time da casa não sofreu sustos, mas também não criou grandes oportunidades. A exceção foi aos 26 minutos, quando Lautaro Martínez recebeu dentro da área e mandou uma bola na trave. Fora isso, a única reclamação foi de um pênalti não marcado em Asllani.

No segundo tempo, a Inter foi mais eficaz e abriu o placar aos 10 minutos. Lautaro Martínez arriscou de fora da área e mandou a bola no ângulo, fazendo 1 a 0. Com a vantagem, a Inter recuou um pouco e passou a controlar a partida, ampliando o placar apenas aos 34 minutos. Após cobrança de escanteio, Dumfries desviou para fazer 2 a 0.

O Empoli ainda esboçou uma reação. Liam Henderson fez um belo cruzamento em profundidade para Esposito, que recebeu dentro da área e chutou certeiro no fundo das redes, diminuindo para 2 a 1. No entanto, a Inter respondeu rapidamente. Thuram recebeu passe de Arnautovic e mandou a bola no canto esquerdo para selar a vitória por 3 a 1.

Além da vitória da Inter, mais quatro jogos aconteceram neste domingo. A Lazio recuperou o 4º lugar, com 39 pontos, ao derrotar o Hellas Verona, um dos times na zona de rebaixamento, por 3 a 0, fora de casa. Já o Cagliari (13º) venceu o Lecce (16º) por 4 a 1.

Por fim, a Fiorentina perdeu a oportunidade de se aproximar da Juventus, 5ª colocada, ao empatar por 1 a 1 com o Torino, ficando em 6º com 33 pontos, contra 23 do seu adversário. O empate também se repetiu no confronto entre Parma (15º) e Venezia (19º).