Internacional acerta compra do lateral Bernabei junto ao Celtic até 2028

O Internacional anunciou neste domingo a contratação definitiva do lateral-esquerdo Alexandro Bernabei, um dos destaques do último Campeonato Brasileiro. O clube colorado pagou ao Celtic, da Escócia, cerca de R$ 37 milhões, com possibilidade de bônus por metas, para assinar com o atleta até o final de 2028.

"Estou muito feliz aqui, minha família também. Quero continuar dando o meu melhor para ajudar o Inter a conquistar grandes resultados. Sei o tamanho e o peso que é vestir essa camisa. Agora, é seguir buscando as melhores conquistas junto com meus companheiros e nossa torcida", declarou Bernabei, visivelmente emocionado com a oficialização de sua permanência no clube.

Bernabei chegou ao Internacional em março de 2024, por meio de um empréstimo, e rapidamente se tornou uma peça-chave na equipe, especialmente durante a recuperação do time no segundo semestre da competição. Ao longo do Campeonato Brasileiro, o lateral disputou 23 partidas, marcou três gols e contribuiu com seis assistências, números que lhe garantiram o prêmio de melhor lateral-esquerdo da competição.

As boas atuações no Brasileirão chamaram a atenção de outros clubes do futebol brasileiro, com Palmeiras chegando a avaliar a possibilidade de fazer uma proposta ao Celtic para contratar o jogador. No entanto, Bernabei optou por permanecer no Rio Grande do Sul, atraído pela continuidade de seu projeto no Internacional.

A confirmação da permanência de Bernabei no Internacional caiu em um momento estratégico, já que o clube estreia no Campeonato Gaúcho nesta quarta-feira, às 19h, contra o Guarany de Bagé, no Estádio Estrela D'Alva. A presença do lateral na competição estadual promete reforçar ainda mais a equipe, que visa iniciar o ano com o pé direito.