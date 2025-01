Hamilton inicia oficialmente trabalhos na Ferrari para 2025: 'Uma nova era'

Lewis Hamilton começou oficialmente nesta segunda-feira os trabalhos na Ferrari, após 12 anos de Mercedes, e compartilhou nas redes sociais a animação de estar a serviço da escuderia italiana. O heptacampeão mundial publicou uma foto na sede da nova empregadora, em Maranello, e escreveu sobre o que a nova fase representa para sua carreira.

"Há alguns dias que você sabe que vai lembrar para sempre e hoje, meu primeiro como piloto da Ferrari, é um destes dias. Tive a sorte de ter alcançado coisas na minha carreira que nunca pensei serem possíveis, mas parte de mim sempre se agarrou ao sonho de correr de vermelho. Não poderia estar mais feliz em realizar esse sonho. Hoje, começamos uma nova era na história desta equipe icônica, e mal posso esperar para ver qual história escreveremos juntos", afirmou o inglês.

O heptacampeão chega à Ferrari para ser o substituto do espanhol Carlos Sainz Jr., agora na Williams, como companheiro de equipe do monegasco Charles Leclerc. Nesta semana, ele já realiza as primeiras atividades de pré-temporada em Maranello. Após chegar à sede nesta segunda-feira, se dirigiu ao Circuito de Fiorano, onde foi recebido pelo diretor da equipe, Fred Vasseur, e por Benedetto Vigna, CEO da Ferrari.

Acompanhado da dupla, Hamilton também visitou o escritório onde Enzo Ferrari, fundador da escuderia, costumava trabalhar. De volta à sede, encontrou-se com Piero Ferrari, vice-presidente da Ferrari e filho de Enzo, antes de conhecer os demais departamentos da empresa.

"Sou extremamente grato a John Elkann, Benedetto Vigna, Fred Vasseur e a todos na Ferrari pela confiança em mim e por me fazerem parte desta família", afirmou. "Estou muito animado para começar esta nova era e conhecer e trabalhar com um grupo de pessoas extremamente talentosas e inspiradoras. Estou dedicado a trazer tudo o que tenho para entregar para o time."