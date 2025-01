Cuellar é apresentado pelo Grêmio e promete raça: 'Meu DNA é ser aguerrido'

Principal reforço do Grêmio na atual temporada, o volante Gustavo Cuellar foi apresentado na tarde desta segunda-feira, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre (RS), e recebeu a camisa 6 do vice de futebol, Alexandre Rossato, e do diretor de futebol, Guto Peixoto. Logo na chegada, o atleta de 32 anos deixou claro que não vai faltar vontade em campo.

"Meu DNA é ser aguerrido, não dar nenhuma bola por perdida e ajudar na construção do jogo. Vou tentar continuar nessa linha", analisou o colombiano, que também terá a missão de ser um dos líderes do elenco do clube gaúcho. "Estou preparado para trabalhar forte e ganhar respeito do clube e dos torcedores como fiz nos outros times por onde passei. Eu me considero um líder que chama os companheiros com esforço, dedicação e dando o melhor pelo clube, com entrega e raça."

O Grêmio venceu uma dura concorrência com outros clubes brasileiros, como Corinthians, Cruzeiro e Vasco, para assinar um contrato de duas temporadas com Cuellar, que há pouco mais de um ano ficou muito perto de reforçar o rival Internacional.

"Não era o que queríamos no momento, não era a hora de voltar para o Brasil. Quando recebi a proposta do Grêmio, foi muito rápido, estávamos alinhados e não foi difícil tomar a decisão de vir para um clube gigante como o Grêmio", comentou o atleta. "Fiquei muito feliz com a oportunidade de vir para o Grêmio, cumpri meu ciclo na Arábia Saudita e minha família queria retornar à América do Sul. Estou muito ansioso para jogar", afirmou o volante, que passou cinco temporadas no Al-Hilal e Al-Shabab.

O jogador também comentou sobre suas tatuagens referentes aos clubes que defendeu na carreira, que chegou a criar polêmicas e até atrapalhar o interesse de equipes em seu futebol. "Cada clube que passei tem uma história que marcou minha vida. O Deportivo Cali me formou, o Junior me abriu as portas para o futebol brasileiro, o Flamengo me impulsionou para a Arábia Saudita e o Al-Hilal me possibilitou disputar quatro Mundiais", explicou, abrindo a possibilidade de imortalizar o atual clube na pele. "Faltam a do Shabab e a do Grêmio."

A contratação de Cuellar atende ao pedido do técnico Gustavo Quinteros, que poderá perder o paraguaio Villasanti no meio de campo. Du Queiroz, outra opção para o setor, também deixou o clube. "Tenho sentido muito prazer aqui, a energia das pessoas e do grupo, e isso facilita muito para a adaptação. Estou aqui para fazer o meu melhor, o Grêmio tem objetivos bem claros para este ano e vamos trabalhar forte para conquistá-los", falou Cuellar.