Abel Ferreira, do Palmeiras, lança edição limitada de relógio; veja detalhes e o preço

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, lançou nesta segunda-feira uma linha limitada de relógios. A edição tem 500 unidades. Os objetos são numerados e personalizados.

O modelo exclusivo, denominado "ONE by Abel Ferreira", foi lançado em parceria com a fábrica Magnum. O relógio é comercializado por R$ 3.499,00. Os valores recebidos por Abel Ferreira com as vendas dos relógios serão doados para instituições de caridade, que ainda não foram reveladas.

"Sou movido a desafios. O rigor, a dedicação, o esforço, a atenção ao pormenor, a exigência e a busca permanente pela excelência são os valores que me acompanham desde sempre. E é de um desafio e parceria com a Magnum, uma das mais prestigiadas fábricas de relógios do Brasil e do mundo, que nasce uma peça única", afirmou o técnico do Palmeiras.

Abel Ferreira participou do processo de criação da edição no ano passado. Além de autografado pelo treinador, o relógio apresenta a icônica frase "Cabeça fria, coração quente" gravada na caixa. O visor é predominantemente verde. A palavra "One" aparece em vermelho. A peça também tem detalhes na cor dourada. A pulseira é de couro, na cor marrom.

"O relógio carrega em si experiências, emoções, histórias e, sobretudo, conexões profundas que fui vivenciando ao longo da minha jornada no Brasil, e que desejo que possam sentir quando o colocarem no pulso", complementou.

No relógio há ainda um cronógrafo, que é um mecanismo extra para medir intervalos de tempo. Os consumidores poderão gravar o próprio nome no relógio.