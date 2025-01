NBB anuncia retorno da Liga Ouro, divisão de acesso, após seis anos

Após seis anos, a Liga Ouro voltará a ser disputada nesta temporada. A divisão de acesso do Novo Basquete Brasil (NBB) contará com seis equipes e uma nova identidade visual, em seu retorno ao calendário. A competição, que começará no dia 15 de março, foi disputada entre 2014 e 2019.

Os times a disputar a Liga Ouro neste ano são: Cruzeiro Basquete (MG), Liga Sorocabana de Basquete (SP), Basket Osasco (SP), Esporte Clube Vitória (BA), Esporte Clube Pinheiros (SP) e Minas Tênis Clube (MG).

Destas equipes, duas já disputaram o NBB, a "primeira divisão" do basquete brasileiro: a Liga Sorocabana e o Vitória. O Pinheiros e o Minas Tênis Clube também vão disputar o NBB. Na Liga Ouro, serão representados por "equipes B".

"Festejamos hoje a volta da Liga Ouro. O crescimento do NBB CAIXA passa pela retomada da competição, que possibilitará uma maior competitividade para o campeonato e o surgimento de novas franquias. Ademais, dará mais oportunidade para o surgimento e desenvolvimento de um maior número de atletas, o que é fundamental para o crescimento do basquete brasileiro", afirmou Rodrigo Franco Montoro, presidente da LNB, que organiza tanto o NBB quanto a Liga Ouro.

SISTEMA DE DISPUTA

Os seis times vão se enfrentar em dois turnos na primeira fase, sendo que os dois primeiros colocados avançam diretamente às semifinais. Os demais vão disputar um playoff: o terceiro melhor vai encarar o sexto e o quarto colocado duelará com o quinto, em uma melhor de três jogos. A série melhor de três também será válida para as semifinais. E a final será disputada em melhor de cinco partidas.

A equipe campeã poderá pleitear uma vaga no NBB 2025/26, desde que atenda aos requisitos estabelecidos pela LNB. Caso não consiga apresentar todos os comprovantes necessários, o segundo colocado ganha prioridade e assim por diante. Como o Pinheiros e o Minas Tênis Clube já participam do NBB, não podem subir, mesmo se forem campeões. Desta forma, o time seguinte na classificação final da Liga Ouro herdará essa possibilidade.

A Liga Ouro volta com uma nova identidade visual, seguindo o padrão de logo adotado no NBB e na Liga de Desenvolvimento de Basquete. O novo logo é inspirado no ex-jogador Márcio Dornelles, campeão do NBB pelo Vasco em 2016 e vice dois anos depois com o São José. A imagem utilizada para criação da identidade visual do torneio foi o "jumpshot", jogada que foi sua assinatura ao longo dos quase 30 anos nas quadras.

Confira a lista de todos os campeões da Liga Ouro:

2014 - Rio Claro Basquete (SP)

2015 - Caxias do Sul Basquete (RS)

2016 - Vasco da Gama (RJ)

2017 - Botafogo (RJ)

2018 - Corinthians (SP)

2019 - Unifacisa (PB)