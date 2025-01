Galvão Bueno é contratado pela Amazon Prime Video para narrar a Copa do Brasil e o Brasileirão

O Prime Video, serviço de streaming da Amazon, anunciou nesta terça-feira a contratação de Galvão Bueno para narrar os jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro cujos direitos de transmissão pertencem à plataforma. O contrato com o experiente narrador será válido por três anos.

"Estou muito feliz em fechar essa parceria porque sei do potencial que tem uma empresa do tamanho da Amazon e o que ela pode fazer pela transmissão esportiva no Brasil. Quando decidi que sairia da Globo, tive a certeza de que seria para fazer algo grande, e sinto que aqui poderemos construir muito juntos", diz Galvão Bueno, de 74 anos.

Os direitos de transmissão da Copa do Brasil estão nas mãos da Amazon desde 2022 e permanecem dessa forma até 2026. Ao longo do ano passado, a empresa americana conseguiu um acordo com a Liga Forte União (LFU) para transmitir os jogos dos times integrantes do grupo no Brasileirão até a temporada 2029. Nos moldes acordados, o Prime Video terá um jogo exclusivo de uma equipe mandante pertencente ao grupo LFU por rodada.

"Seguimos investindo em esportes ao vivo no Prime Video e vamos continuar trazendo uma experiência incrível para os fãs de esportes brasileiros, não só na tecnologia de transmissão, mas também na nossa forma de narrar e comentar os jogos. Para isso, ter a maior voz do esporte no Prime Video é uma vitória para nosso serviço e para todos os amantes de futebol que estarão com a gente ao longo dos próximos anos vibrando a cada jogada. Estamos super animados para os torneios de 2025 com as narrações desse craque", diz Louise Faleiros, "country manager" do Prime Video Brasil.

Galvão deixou as transmissões da Globo após o fim da Copa do Mundo de 2022. Desde então, tem focado em seu próprio canal no YouTube e manteve contrato com a emissora até o final de 2024, mas participava apenas de eventos esporádicos, como o reality show Craque da Voz. Ele também integrou a apresentação da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.