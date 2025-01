Rio Open confirma Thiago Wild na chave principal, junto com João Fonseca

A direção do Rio Open confirmou nesta terça-feira a lista inicial de tenistas que vão disputar a chave principal da competição, a ser disputada entre os dias 15 e 23 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. A relação conta com Thiago Wild, segundo brasileiro garantido na chave - João Fonseca havia recebido convite, na semana passada.

Atual 79º do mundo, Wild alcançou as quartas de final, um dos seus melhores resultados da temporada passada. O tenista paranaense vai disputar o torneio de nível ATP 500 pela sexta vez. Voltando de lesão, o brasileiro caiu na rodada de abertura do Aberto da Austrália e reforçará o time brasileiro na Copa Davis, no início de fevereiro.

João Fonseca foi confirmado na chave principal por meio de convite da organização. Pelo ranking, o brasileiro não conseguiria a vaga direta. Ele é o atual 112º do mundo e subirá para o 99º posto no dia 27. Outro brasileiro confirmado no torneio é João Lucas Reis, classificado para o qualifying, a fase preliminar que dá vaga na chave principal, após conquistar o título da Procópio Cup, uma seletiva nacional.

A chave do Rio Open será encabeçada pelo alemão Alexander Zverev, número dois do mundo e semifinalista do Aberto da Austrália. Outros nomes de peso são o dinamarquês Holger Rune, 13º do ranking, e o italiano Lorenzo Musetti, medalhista de bronze dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

"Nessa 11ª edição, estamos trazendo um 'line-up' com duas grandes novidades, o Zverev e o Rune, mantendo a estratégia de sempre contarmos com os melhores jogadores do saibro. Além deles, vem o Musetti que volta depois de dois anos como medalhista olímpico e consolidado no top 20. Do nosso lado dos brasileiros, temos nomes muito bem posicionados para irem além. O Wild chega no Rio Open perto do melhor ranking, mais maduro no circuito e o Fonseca, apesar de muito jovem, terá a sua 3ª experiência no evento", comentou Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.

Nesta quarta, Carvalho divulgou a lista de 24 tenistas confirmados na chave principal. No total, serão 32 atletas, sendo mais dois por convite e um reservado para solicitação de tenistas da lista A+ da ATP. Outros quatro virão do qualifying, a ser disputado nos dias 15 e 16 de fevereiro, também no Jockey Club Brasileiro. Uma outra vaga faz parte do "special exempt", reservado para tenistas que não puderem disputar o qualifying por estarem em ação em outro torneio.

Confira a lista inicial de inscritos no Rio Open:

Alexander Zverev (ALE) - 2º

Holger Rune (DIN) - 13º

Lorenzo Musetti (ITA) - 15º

Alejandro Tabilo (CHI) - 26º

Sebastian Baez (ARG) - 28º

Francisco Cerundolo (ARG) - 31º

Nicolas Jarry (CHI) - 36º

Tomas Martin Etcheverry (ARG) - 38º

Pedro Martinez (ESP) - 44º

Luciano Darderi (ITA) - 45º

Mariano Navone (ARG) - 47º

Roberto Carballes Baena (ESP) - 57º

Alexandre Muller (FRA) - 58º

Jaume Munar (ESP) - 62º

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) - 66º

Bu Yunchaokete (CHN) - 67º

Corentin Moutet (FRA) - 69º

Facundo Diaz Acosta (ARG) - 73º

Alexander Shevchenko (CAS) - 77º

Thiago Wild (BRA) - 79º

Dusan Lajovic (SER) - 80º

Hugo Gaston (FRA) - 81º

Damir Dzumhur (BIH) - 82º

João Fonseca (BRA) - 112º