Alcaraz lamenta chance de bater sérvio: 'Não poderia deixar Djokovic voltar para o jogo'

Eliminado do Aberto da Austrália ao ser derrotado por Novak Djokovic nesta quarta-feira, em Melbourne, o espanhol Carlos Alcaraz lamentou o resultado e admitiu a frustração após vencer o primeiro set no duelo.

No confronto, o tenista sérvio aparentou estar em dificuldades físicas no ínicio da partida, mas conseguiu se superar e assumiu o controle do jogo para buscar a virada em 3 sets a 1.

"Honestamente, senti que estava controlando o jogo, mas deixei ele voltar. Esse foi o maior erro que cometi hoje. Quando você vê alguém que está com dificuldades físicas, acaba jogando diferente, pensando que será mais fácil. Ao mesmo tempo, sua mente fica dividida entre 'não posso cometer erros' e 'tenho que aproveitar a oportunidade", afirmou o tenista espanhol.

Na entrevista, Alcaraz percebeu a mudança de atitude do rival durante a partida e afirmou que depois não conseguiu mais se impor diante de um adversário tão determinado.

"Ele fez grandes jogadas, começou a ser mais agressivo e tentou não se movimentar tanto no segundo set. Isso o ajudou a se manter competitivo. Depois disso, ficou muito difícil de superá-lo", comentou.

O Aberto da Austrália é o único Grand Slam que Alcaraz ainda não conseguir conquistar. Ele é bicampeão de Wimbledon, vencendo o próprio Djokovic nas duas últimas finais, tem um título do US Open, em 2022, e já foi campeão em Roland Garros.