Thaciano fratura o nariz e vai para o clássico contra o Palmeiras com protetor; Soteldo retorna

Ninguém quer perder o primeiro clássico da temporada. O meia-atacante Thaciano sofreu uma fratura do osso nasal no empate do Santos com a Ponte Preta por 1 a 1, no domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, mas, apesar da lesão, o atleta está à disposição do técnico Pedro Caixinha para o duelo com o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h35, na Vila Belmiro.

Se for mandado a campo pelo treinador português, o jogador utilizará uma máscara de proteção nasal. A tendência, porém, é que o reforço de 30 anos seja opção no banco de reservas, já que Soteldo deve retornar à equipe alvinegra.

"O lance foi no início do primeiro tempo. O cara deixou o cotovelo provocou uma fratura. Mas temos um equipamento para que tenha uma proteção para a hora do jogo. A princípio, se não incomodar tanto, vou começar (o jogo) com ela", afirmou o jogador em entrevista ao site do clube.

No treino desta terça-feira, que encerrou os preparativos da equipe da Baixada para o importante confronto, o venezuelano participou normalmente das atividades, embora não esteja plenamente recuperado de uma entorse no tornozelo direito sofrida na estreia santista no Campeonato Paulista, diante do Mirassol.

De volta à Vila Belmiro, Soteldo e Thaciano devem protagonizar uma das principais disputas pela titularidade no meio de campo do Santos neste início de ano. O venezuelano tenta reconquistar seu espaço no time e a confiança da torcida após passar uma temporada no Grêmio. Thaciano, por sua vez, chegou a defender o Santos B em 2016 e 2017 e foi um dos destaques do Bahia na temporada passada, com 15 gols e cinco assistências em 60 partidas.

O Santos ocupa a segunda posição no Grupo B do Estadual, mas empatado em quatro pontos com o líder Guarani após duas rodadas. A Portuguesa, que visita a Ponte Preta, nesta quarta-feira, soma um ponto, enquanto o Red Bull Bragantino, anfitrião diante do Velo Clube, ainda não pontuou.