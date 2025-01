Flamengo faz contra o Bangu o duelo dos 'lanternas' pelo Campeonato Carioca

Atual campeão carioca, o Flamengo teve um início muito ruim nesta temporada. A expectativa era de que os jovens da base pudessem dar conta do recado nas primeiras rodadas, como em 2024. Mas isso não aconteceu. Ainda sem vencer, com um empate e duas derrotas, o rubro-negro quer conquistar sua primeira vitória diante do Bangu, nesta quarta-feira, às 19 horas, no estádio Castelão, em São Luís (MA), pela quarta rodada da Taça Guanabara, primeira fase do estadual.

Na última rodada, no Castelão, o Flamengo foi superado pelo Nova Iguaçu, por 2 a 1, e soma apenas um ponto. Esta é também a pontuação do seu adversário, que vem de derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda. Este será, portanto, o confronto dos lanternas.

Depois de realizar a pré-temporada nos Estados Unidos, o elenco principal já está de volta ao Rio de Janeiro, mas a expectativa é de que os atletas entrem em campo apenas na quinta rodada. Portanto, o clube seguirá sendo representado por um grupo alternativo, sob o comando de Cléber dos Santos, técnico do sub-20.

Cléber dos Santos deve repetir a estratégia dos jogos anteriores e usar a mesma base pela quarta vez consecutiva. Apesar dos lamentos pela última derrota, ele procurou ser positivo ao dar o caminho para a reabilitação. "Precisamos dar a volta por cima no próximo jogo e conseguir fazer um resultado melhor".

A única novidade prevista é o retorno de Cleiton, que já atuou na defesa nos dois primeiros jogos, depois reforçou o time principal no amistoso contra o São Paulo, disputado no Estados Unidos pelo FC Series. Ele deve entrar na vaga de Felipe Vieira.

O Bangu ainda não empolgou. Mas tentará surpreender o Flamengo para se afastar da temida zona de rebaixamento para a Série A2. O técnico Júnior Martins deve fazer apenas mudanças pontuais e provavelmente usará na escalação a mesma base dos jogos anteriores.

Reserva diante do Volta Redonda, Macário pode voltar ao time titular. O atacante foi um dos destaques do Olaria no ano passado, mas ainda não conseguiu se destacar em Moça Bonita. Fabinho, artilheiro da segunda divisão do estadual no ano passado pelo Audax e que foi titular na última partida, pode voltar ao banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

BANGU X FLAMENGO

FLAMENGO - Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo, Cleiton e Zé Welinton; Rayan Lucas, Fabiano, Guilherme (Wallace Yan) e Lorran; Thiaguinho e Carlinhos. Técnico: Cléber dos Santos (interino)

BANGU - Victor Brasil (Alexander); Hygor, Kevem, Yuri Garcia e Vitinho; André Castro, Moretti, Raphael Augusto e Lucas Nathan; Rafael Carioca e Fabinho (Macário). Técnico: Júnior Martins

ÁRBITRO - Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ)

DATA - 22/01/2025

HORÁRIO - 19h

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luis (MA).