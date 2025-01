Sem vencer em 2025, Borussia Dortmund demite técnico Nuri Sahin

Após quatro jogos, o Borussia Dortmund ainda não venceu em 2025. A sequência ruim de jogos tanto no Campeonato Alemão quanto na Liga dos Campeões culminou na demissão do técnico Nuri Sahin, nesta quarta-feira, um dia após novo tropeço, diante do Bologna por 2 a 1, pela competição continental.

O resultado aumentou a série negativa da equipe alemã para quatro derrotas consecutivas, todas em janeiro. O Borussia não vence desde 22 de dezembro, quando superou o Wolfsburg por 3 a 1, pelo Alemão. A equipe de Dortmund ocupa apenas a 10ª colocação, com 25 pontos.

Na Liga dos Campeões, a situação é semelhante, apesar de o time alemão ser o atual vice-campeão. Está em 13º, fora da zona de classificação direta às oitavas de final. "Nós valorizamos Nuri Sahin e seu trabalho, desejávamos uma longa cooperação e, até recentemente, esperávamos que conseguíssemos mudar as coisas em termos esportivos", disse o diretor esportivo Lars Ricken.

"Depois de quatro derrotas consecutivas, com apenas uma vitória nos últimos nove jogos e atualmente em 10º lugar no Alemão, infelizmente perdemos a fé de que poderíamos atingir nossas metas esportivas na configuração atual. Essa decisão é pessoalmente dolorosa para mim também, mas não deu mais para evitar após o jogo em Bolonha."

O clube informou que o técnico da equipe sub-19, Mike Tullberg, assumirá o comando do próximo jogo, no sábado, pelo Alemão, contra o Werder Bremen. A cúpula do clube não revelou informações sobre o futuro treinador da equipe.

Sahin, de 36 anos, assumiu o cargo em junho. Ele foi assistente de Edin Terzic, que pediu demissão após a derrota do Dortmund por 2 a 0 para o Real Madrid na final da Liga dos Campeões, afirmando que o clube precisava entrar em uma "nova era" sem ele.