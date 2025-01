Real Madrid se torna 1º clube a superar 1 bilhão de euros de receita em uma temporada

O Real Madrid atingiu um recorde financeiro ao se tornar o primeiro clube do mundo a arrecadar mais de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6,2 bilhões na cotação atual) em uma única temporada, revelou estudo da consultoria Football Benchmark feito a partir de dados divulgados pelos times.

Realizado há nove anos, o levantamento compara a performance econômica dos campeões de seis das maiores ligas da Europa e também revela números dos principais clubes do continente. Durante 2023/24, o Real, atual campeão espanhol, apresentou receita de 1,065 bilhão de euros, seguido pelo Manchester City, campeão inglês, que acumulou 838 milhões de euros.

Abaixo aparecem o Paris Saint-Germain, atual campeão francês, com 806 milhões de euros em arrecadação; a campeã italiana, a Inter de Milão, com 399 milhões de euros; o campeão holandês, o PSV, com 152 milhões de euros; e o campeão português, Sporting, com 102 milhões de euros em arrecadação.

Real, City e PSG lideram a lista geral de arrecadação, que inclui equipes que não venceram ligas nacionais em 2023/24. Abaixo deles aparecem o Manchester United, em quarto lugar com mais receitas (770 milhões de euros); o Barcelona (759 milhões de euros); o Borussia Dortmund (520 milhões de euros); e, logo à frente da Inter, o rival Milan (401 milhões de euros).

Do valor arrecadado pelo Real, 474 milhões de euros vieram de acordos comerciais, 340 milhões de direitos de transmissão e 251 milhões de euros de recursos de dia de jogos. A proporção das fontes de renda se repete de forma parecida nos demais times.

Apesar da receita gigantesca, o lucro dos espanhóis foi reduzido em 16 milhões de euros. O Manchester City teve pelo quarto ano seguido o maior lucro líquido, com 86 milhões de euros. O Sporting teve lucro de 12 milhões e o PSV, 10 milhões de euros. No quesito valor de mercado do elenco, o Real aparece em primeiro lugar, com plantel atual avaliado em 1,3 bilhão de euros, seguido de perto pelo City, com 1,2 bilhão de euros.

Entre os seis campeões nacionais avaliados, PSG e Inter foram os únicos dois a registrarem prejuízo na temporada 2023/24, de 60 e 36 milhões de euros, respectivamente. Outras equipes europeias tiveram números ainda piores, como a Juventus (prejuízo de 199 milhões de euros), o Manchester United (prejuízo de 132 milhões de euros) e o Barcelona (prejuízo de 91 milhões de euros).