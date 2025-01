Manchester City feminino contrata sua primeira jogadora brasileira

O Manchester City anunciou nesta quarta-feira a contratação de Kerolin, atacante da seleção brasileira, de 25 anos. A ex-jogador do North Carolina Courage, dos Estados Unidos, assinou contrato com a equipe inglesa por três temporadas e meia.

Kerolin, que vai vestir a camisa número 14, será a primeira brasileira a defender a equipe feminina do City. Ela é ainda o terceiro reforço do time neste início de ano, junto com a meio-campista norte-americana Rebecca Knaak e a meia japonesa Aemu Oyama.

"Estou muito animada por estar aqui. Acho que havia muitos motivos pelos quais escolhi o City e um deles foi jogar na Liga dos Campeões", disse a brasileira ao site oficial do City. "Acho que as jogadoras (na liga inglesa, a WSL) são muito técnicas. Quero melhorar, aprender coisas diferentes e vir aqui para ser desafiada. Também jogar contra as defensoras que jogarão na próxima Copa do Mundo no Brasil, em 2027."

Definida pela diretora de futebol feminino do clube, Therese Sjogran, como uma jogadora criativa e rápida, Kerolin tem metas ambiciosas. "Quero tentar me tornar a melhor jogadora do mundo", afirma ela, que defendia o Palmeiras antes de ir jogar no exterior, em 2021.

A brasileira tem 45 convocações pela seleção nacional e guarda em seu currículo o título de MVP (jogadora mais valiosa) da liga dos Estados Unidos (NWSL), em 2023. Em outubro de 2024, ela passou a ser gerenciada pela Roc Nation Sports, agência que cuida da carreira de jogadores como Vinícius Júnior, Endrick, Lucas Paquetá e Gabriel Martinelli.