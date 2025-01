Vini Jr e Rodrygo brilham em goleada do Real na Liga dos Campeões; City perde e se complica

Um verdadeiro passeio. Assim pode ser definida a apresentação do Real Madrid que goleou o frágil Red Bull Salzburg por 5 a 1, nesta quarta-feira, em jogo válido pela sétima rodada da Liga dos Campeões. O triunfo foi liderado ainda pelo brilho de dois brasileiros. Rodrygo balançou a rede duas vezes e pavimentou o caminho da vitória. Vini Jr também deixou a sua marca em dose dupla e ainda fez história. Ele agora ostenta 101 gols com a camisa do gigante espanhol. Mbappé completou o placar enquanto Bidstrup descontou.

O resultado mantém viva as chances de classificação à próxima fase da competição. Antes ocupando a 22ª posição, o gigante espanhol soma agora 12 pontos e ocupa o 16º lugar. Já o Salzburg, permanece nas últimas colocações com apenas uma vitória em sete partidas

As duas equipes voltam a campo pelo mais nobre torneio europeu de clubes na próxima quarta-feira. O time do técnico Carlo Ancelotti visita o Brest enquanto o Salzburg conta com o apoio de sua torcida para enfrentar o Atlético de Madrid.

Pressionado pela campanha irregular (três vitórias e três empates), o Real Madrid viu o rival austríaco apostar em uma estratégia ousada em pleno Santiago Bernabéu. Concentrando as ações no seu campo de ataque, o rival criou duas ótimas chances de gol antes dos dez minutos.

Com dificuldade para armar as jogadas, o time espanhol mudou o panorama do duelo ao inaugurar o placar aos 22 minutos. O lance contou com uma bela assistência de Vini Jr e terminou com o chute cruzado de Rodrygo: 1 a 0.

A partir daí, a categoria de nomes como Modric, Mbappé, Vini Jr e Rodrygo passou a fazer diferença. Com espaço para buscar as infiltrações, o segundo gol foi questão de tempo. Artilheiro da partida, Rodrygo voltou a marcar em chute cruzado.

A beleza da jogada, no entanto, ficou a cargo do meia inglês Bellingham. Com um toque de calcanhar, ele desmontou a marcação adversária e deixou o atacante brasileiro à vontade para fazer 2 a 0, aos 34.

Absoluto em campo, o Real contou com a ajuda do goleiro para chegar aos terceiro gol com apenas dois minutos de segundo tempo. Blaswich recebeu recuo e tentou driblar Mbappé. O francês foi mais esperto, fez o desarme, e tocou para o gol vazio.

Vini Jr transformou a vitória em goleada aos nove. O camisa 7 recebeu pela esquerda, passou por dois marcadores e acertou um belo chute estabelecendo o 4 a 0 para alegria dos torcedores.

Com a vitória garantida, Ancelotti promoveu algumas alterações para preservar os titulares. Aos 25 minutos, o jovem Endrick entrou em campo para substituir o francês Mbappé. Mas ainda tinha tempo para mais. Vini recebeu de Valverde, entortou o marcador e fez 5 a 0. No fim, Bidstrup descontou.

Mas se o Real Madrid fez a sua parte no sentido de reagir no torneio em busca da classificação, o Manchester City falhou na tentativa de buscar o triunfo fora de casa e perdeu para o Paris Saint-Germain por 4 a 2.

Com oito pontos, o tetracampeão inglês aparece apenas na 25ª colocação e chega à última rodada precisando vencer o Brugges para seguir no torneio. Com dois pontos a mais, o PSG aparece em 22º na classificação. o City abriu 2 a 0 num intervalo de três minutos no segundo tempo. Grealish abriu o marcador aos três minutos e Haaland aumentou aos sete.

No entanto, os franceses reagiram. Dembelé diminuiu aos nove e Barcola igualou a contagem aos 15 incendiando a partida. A virada veio com João Neves, aos 33. Após cobrança de Vitinha, ele cabeceou na área e decretou a virada. Nos acréscimos, Gonçalo Ramos fez o quarto.

ARSENAL E INTER ENCAMINHAM VAGA

A rodada desta quarta-feira também foi proveitosa tanto para o Arsenal como para a Inter de Milão. As duas equipes venceram seus compromissos, chegaram aos 16 pontos e encaminharam a classificação à próxima fase da Liga dos Campeões.

Contando com apoio do seu torcedor em Londres, o time inglês recebeu o Dínamo de Zagreb e venceu o duelo por 3 a 0. Rice aproveitou boa chance na área adversária e abriu o placar. Harvertz e Odëgaard completaram o marcador

A Inter também fez a sua parte mesmo jogando como visitante. O gol da vitória de 1 a 0 foi uma pintura. Após levantamento da esquerda, o argentino Lautaro Martinez fechou pela direita e, quase sem ângulo, acertou uma bomba para garantir os três pontos.

RAFAEL LEÃO GARANTE VITÓRIA DO MILAN

O atacante português Rafael Leão foi o destaque jogo em que o Milan derrotou o Girona por 1 a 0 na rodada desta quarta-feira. O gol que deu a vitória ao time italiano foi anotado ainda na etapa inicial. Aos 36 minutos, ele achou espaço na ára adversária para acertar um belo chute e garantir o resultado positivo.

O triunfo foi importante no sentido de tentar encaminhar a sua permanência na competição. O Milan agora contabiliza 15 pontos e ocupa a sexta colocação. Já o Girona é apenas o 31º colocado com três pontos.

Confira os resultados dos jogos desta quarta-feira

RB Leipzig 2 x 1 Sporting

Shakhtar Donetsk 2 x 0 Brest

Milan 1 x 0 Girona

Arsenal 3 x 0 Dinamo Zagreb

Celtic 1 x 0 Young Boys

Feyenoord 3 x 0 Bayern de Munique

Paris Saint-Germain 4 x 2 Manchester City

Real Madrid 5 x 1 Red Bull Salzburg

Sparta Praga 0 x 1 Inter de Milão