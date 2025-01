Internacional anuncia contratação de Johan Carbonero por empréstimo junto ao Racing-ARG

O Internacional anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do atacante Johan Carbonero, que chega por empréstimo junto ao Racing, da Argentina, até dezembro de 2025. O contrato prevê uma opção de compra ao término do vínculo.

Carbonero, de 25 anos, iniciou sua carreira no Once Caldas, da Colômbia, e logo se transferiu para o Gimnasia y Esgrima, da Argentina. Desde 2022, o atacante defende as cores do Racing, onde disputou 62 jogos e marcou 7 gols.

Para contar com o jogador, o Internacional investiu cerca de R$ 2,1 milhões pelo empréstimo até o fim de 2025. Carbonero chega para disputar posição no ataque com Wesley, Wanderson e Vitinho, todos atuando pelos lados do campo.

O atacante é o terceiro reforço do time colorado nesta temporada. Antes dele, chegaram o volante Ronaldo e o atacante Vitinho. Além disso, o lateral Barnebei foi adquirido de forma definitiva junto ao Celtic, da Escócia.

Nesta temporada, o Internacional tem pela frente o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.