Com Mano Menezes e mudanças, Fluminense tenta espantar má fase no Carioca diante da Portuguesa

Com a presença de seus principais jogadores, o Fluminense busca sua primeira vitória no Campeonato Carioca diante da Portuguesa, nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio Luso-Brasileiro, pela quarta rodada da Taça Guanabara, primeira fase do estadual.

Até agora foram dois empates e uma derrota com o time sub-20 e alguns profissionais contratados. Na última rodada, o Fluminense arrancou um empate por 1 a 1 com o Maricá. Por outro lado, a Portuguesa venceu o Madureira por 2 a 1 e chegou a seis pontos.

Após começar a competição sob o comando de Marcão e com um time alternativo, o Fluminense vai ter a presença de Mano Menezes à beira do gramado. Ele deve promover a entrada de nomes "mais conhecidos" dos torcedores, como o volante Martinelli e o meia Lima. E pode também selecionar outros jogadores que estão fisicamente num ponto considerável aceitável para o momento.

Após cumprir suspensão automática, o zagueiro Manoel está de volta e se torna mais uma opção. Reforço para a temporada, o lateral-esquerdo Renê também deve estar à disposição do treinador, que não revelou a formação inicial, podendo ter algumas surpresas.

Em alta neste início de Carioca, a Portuguesa "driblou" a saída do técnico Evaristo Piza, que assumiu o comando do Retrô-PE. Antes auxiliar técnico, Douglas Ferreira foi efetivado para a sequência do estadual.

O atacante Miguel Vinícius cumprirá suspensão após receber o cartão vermelho na última rodada. O time titular deve ser composto pelos mesmos atletas que iniciaram a partida anterior. A principal dúvida está no setor ofensivo. Hélio Paraíba e Lohan disputam uma vaga e um deles deve atuar ao lado de Romarinho e Joãozinho.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA X FLUMINENSE

PORTUGUESA - Bruno; Lucas Mota, Ian Carlo, Thomás Kayck e Kayke Silva; Wellington Cézar, João Paulo e Anderson Rosa; Romarinho, Joãozinho e Lohan (Hélio Paraíba). Técnico: Douglas Ferreira

FLUMINENSE - Vitor Eudes; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lima; Canobbio, Riquelme Felipe (Paulo Baya) e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães.

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).