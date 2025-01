São Paulo estreia no MorumBis em 2025 em busca da primeira vitória no Estadual

O São Paulo faz seu primeiro jogo no MorumBis na temporada 2025 na noite desta quinta-feira, às 19h30. Após empatar com o Botafogo, em Ribeirão Preto, o time tenta a primeira vitória no Paulistão. A equipe soma apenas um ponto no Grupo C.

O time será diferente do que jogou na estreia, quando parte do elenco ainda retornava da pré-temporada nos Estados Unidos. O próprio Luis Zubeldía será novidade nesta quinta-feira, já que quem comandou o São Paulo na primeira rodada foi Maxi Cuberas.

Mesmo com o elenco completo, o grupo são-paulino é consideravelmente mais curto em relação ao que terminou 2024. O clube fez uma limpa para aliviar a folha salarial, com a saída de 16 jogadores. Já a expectativa positiva é ver os reforços Oscar e Enzo Díaz jogando "para valer" pela primeira vez.

"Unificamos o grupo agora e vamos analisando que jogadores estão bem para jogar a próxima partida. O importante é que não tivemos lesionados. Esta é uma preocupação em início de temporada", avaliou Cuberas, após o empate em Ribeirão Preto.

Sensação do time do São Paulo na Copinha, Ryan Francisco pode ser relacionado, mesmo com a equipe na final do torneio de base. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo, na semifinal, em que ele marcou os dois gols que colocaram o São Paulo na decisão, e está fora do jogo.

Ainda assim, a tendência é que ele fique no banco. Zubeldía deve mandar a campo a equipe considerada titular. O quarteto Lucas, Oscar, Luciano e Calleri deve, finalmente, começar uma partida, o que não aconteceu nos jogos nos Estados Unidos. Ferreira deve ser sacado.

Já o Guarani está invicto no Grupo B, com quatro pontos em dois jogos. O time de Campinas tem uma vitória, contra o Botafogo, na estreia, e um empate contra a Inter de Limeira. E ainda não sofreu nenhum gol.

Após a queda para a Série C, o grupo do Guarani passa por uma reformulação. O técnico Maurício Souza revelou, após o empate na segunda rodada, que o clube ainda aguarda novas chegadas.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X GUARANI

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia e Alisson; Lucas, Luciano e Oscar; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

GUARANI - Gabriel; Lucas Justen, Raphael, Titi e Emerson; Matheus Régis, Nathan Camargo, Caio Mello e Isaque; Rafael Bilú e Eliseu Manuel. Técnico: Mauricio Souza.

ÁRBITRO - Luiz Flavio de Oliveira.

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.