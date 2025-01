Rodada da NBA tem derrotas dos Cavaliers e dos Warriors e 54 pontos de Gilgeous-Alexander

A movimentada rodada da NBA contou com resultados inesperados e uma atuação de gala na noite desta quarta-feira. O Cleveland Cavaliers sofreu a segunda derrota nos últimos quatro jogos, o Golden State Warriors levou uma dura virada do Sacramento Kings e Shai Gilgeous-Alexander bateu seu recorde de pontos na vitória do Oklahoma City Thunder.

Em Houston, os Cavaliers parecem dar sinais de que a boa fase está perto do fim. Os donos da melhor campanha da temporada regular perderam a segunda em quatro jogos e a terceira nas últimas seis partidas. Mesmo assim, lideram com folga a Conferência Leste, com 36 vitórias e sete derrotas, agora empatados em aproveitamento geral com o Thunder, líder do Oeste.

Fora de casa, os Cavaliers foram batidos pelo Houston Rockets pelo apertado placar de 109 a 108, em partida decidida nos instantes finais. Cada equipe teve oportunidade de sacramentar a vitória, com dois arremessos livres certeiros de Alperen Sengun e, na sequência, com erros de Darius Garland em outros dois arremessos, em favor dos Cavaliers. Foi o suficiente para os Rockets confirmarem o triunfo diante de sua torcida.

Fred VanVleet foi o cestinha dos anfitriões, com seus 26 pontos, decisivos no último quarto, quando o time de Houston desperdiçou uma vantagem de 13 pontos e precisou reagir prontamente para buscar a vitória. Sengun e Amen Thompson contribuíram com um "double-double" cada: 18 pontos e 11 rebotes, e 16 pontos e 16 rebotes, respectivamente. Pelos Cavaliers, Garland foi o destaque, com 26 pontos.

O resultado deixou os Rockets mais perto da briga com o Thunder pela liderança do Oeste. A equipe soma 29 vitórias e 14 derrotas. O primeiro colocado sustentou a boa vantagem na ponta, com 36/7, ao vencer o Utah Jazz por 123 a 114, diante de sua torcida.

Shai Gilgeous-Alexander foi o grande nome do jogo e da rodada, com 54 pontos, sua melhor performance numa partida da liga - até então seu recorde era de 45. Ele registrou ainda oito rebotes e cinco assistências. Jalen Williams contribuiu com 25 pontos. Pelo Jazz, o destaque foi John Collins, cestinha do time, com 22 pontos e um "double-double", por seus 12 rebotes. A equipe de Utah é a última colocada do Oeste, com 10/32.

Em outro resultado inesperado da rodada, o Golden State Warriors levou uma virada do Sacramento Kings por 123 a 117, fora de casa, nesta quarta. A equipe da Califórnia chegou a liderar o placar por 18 pontos, mas não resistiu à reação liderada por DeMar DeRozan, autor de 32 pontos, e Domantas Sabonis, responsável por um "double-double" de 26 pontos e 18 rebotes.

Andrew Wiggins foi o principal jogador dos Warriors, com 25 pontos. Buddy Hield ajudou com 17 e Stephen Curry obteve dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 14 pontos e 12 assistências. O brasileiro Gui Santos foi um dos principais pontuadores, mesmo começando no banco de reservas. Anotou 16 nos 22 minutos em que esteve em quadra.

Os Warriors figuram na modesta 11ª colocação, fora até mesmo da zona de classificação ao play-in (repescagem dos playoffs), com 21 vitórias e 22 derrotas. Já os Kings ocupam o sétimo posto, com 23/20.

A partida entre Milwaukee Bucks e New Orleans Pelicans, também agendada para a noite desta quarta, foi adiada por causa de uma nevasca na cidade de Orleans.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Brooklyn Nets 84 x 108 Phoenix Suns

Atlanta Hawks 104 x 114 Detroit Pistons

Dallas Mavericks 114 x 115 Minnesota Timberwolves

Memphis Grizzlies 132 x 120 Charlotte Hornets

Houston Rockets 109 x 108 Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder 123 x 114 Utah Jazz

Sacramento Kings 123 x 117 Golden State Warriors

Los Angeles Clippers 113 x 117 Boston Celtics

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

San Antonio Spurs x Indiana Pacers

Orlando Magic x Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks x Miami Heat

Atlanta Hawks x Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Sacramento Kings

Los Angeles Lakers x Boston Celtics

Golden State Warriors x Chicago Bulls

Los Angeles Clippers x Washington Wizards