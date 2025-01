Jornal espanhol destaca Raphinha como craque e capitão do Barça: 'Mentor e protetor dos jovens'

O atacante Raphinha tem sido um dos grandes destaques do Barcelona nesta temporada europeia. Além das ótimas atuações, o brasileiro tem se firmado como grande líder da equipe espanhola, de acordo com o jornal local Mundo Deportivo.

O periódico chamou o jogador de "grande capitão". Segundo a publicação, Raphinha é a referência do elenco comandado pelo técnico Hansi Flick. "Mentor e protetor dos jovens, seu comprometimento com a equipe e com o clube é visto no vestiário e no campo de jogo, onde é o porta-voz diante dos árbitros e o primeiro a enfrentar os rivais mais agressivos", escreveu o Mundo Deportivo.

O jornal lembra que Raphinha tornou-se o líder do Barcelona desde o segundo semestre do ano passado, após as lesões de Ter Stegen, Ronald Araujo e De Jong.

"Neste cenário, Raphinha assumiu o comando da equipe e a liderou no vestiário e no campo. É agora o jogador que faz o discurso antes das partidas, que reúne os companheiros para falar de temas importantes e que os motiva em situações de crise", afirmou o jornal.

Além do papel de líder, Raphinha tem números impressionantes nesta temporada pelo Barcelona. O brasileiro contabiliza 30 partidas, com 22 gols marcados e nove assistências distribuídas para os companheiros.