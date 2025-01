Naves vê sequência dura para o Palmeiras, mas festeja evolução do time: 'Continuar trabalhando'

Com sete pontos conquistados até aqui e ostentando um aproveitamento de 77% nas três rodadas que disputou no Campeonato Paulista (duas vitórias e um empate), o Palmeiras volta suas atenções para o confronto deste sábado, diante do Novorizontino, pelo Estadual.

Um dos destaques do time neste início de temporada, o zagueiro Naves vem aproveitando as chances dadas por Abel Ferreira, que optou pelo rodízio do elenco a fim de não estourar os jogadores. Diante da boa campanha, o defensor já projeta a partida de sábado.

"Já começamos a preparação. É um pouco do que está por vir na temporada (a sequência pesada de jogos), mas vamos continuar trabalhando para sair com os três pontos também", afirmou o atleta.

Depois de encarar o Novorizontino, o Palmeiras recebe o Bragantino no dia 28, visita o Guarani em Campinas no dia 2 de fevereiro e depois faz o clássico diante do Corinthians, no Allianz, quatro dias depois.

A atuação do Palmeiras no clássico desta quarta-feira deu mostras de que o time está no caminho certo, segundo Naves. "Foi um jogo muito bom (vitória de 2 a 1 sobre o Santos). Graças a Deus, saímos com os três pontos. No primeiro tempo, faltou algo a mais, acertar no último terço, finalizar mais. Mas, na etapa final, voltamos melhor e conseguimos a virada", disse.

Ele comentou sobre o trabalho feito pelo treinador palmeirense e disse que o elenco está em sintonia com o comandante. "A comissão tomou a decisão de rodar o elenco, e isso é muito bom. E também me sinto muito feliz por estar atuando depois de um tempo sem ter uma sequência", disse o atleta que tem boas chances de iniciar a partida como titular.

No treino desta quinta-feira, na Academia de Futebol, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na Vila Belmiro seguiram o cronograma regenerativo. Os demais foram ao gramado para um treino técnico de passes e marcação. Abel Ferreira comandou ainda um coletivo em campo reduzido que teve também a participação de alguns jovens da base palmeirense.