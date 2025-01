Ex-jogador do Chelsea se torna soldado do exército francês e faz até treinamento na Amazônia

O ex-jogador Florent Malouda tem enfrentado um grande desafio. E longe dos campos de futebol. Aos 44 anos, o ex-meia agora faz parte da reserva de cidadãos do Terceiro Regimento de Infantaria Estrangeira da França.

Nascido na Guiana Francesa, Malouda tem passagens no futebol por times como Lyon, Metz, Trabzonspor e Chelsea. Pelo clube inglês, inclusive, ficou com o título da Liga dos Campeões na temporada de 2012.

O ex-atleta faz parte de um regimento criado em 1920, que tem a responsabilidade de combate e proteção da selva equatorial. O governo da França classifica a reserva de cidadãos como "um sistema que permite aos civis fazer uma contribuição voluntária para promover valores e missões da instituição militar, sem serem militares".

Malouda passou por duros testes para poder fazer parte do grupo. As atividades avaliaram, entre outros aspectos, o desempenho físico e mental do ex-jogador em condições extremas, bastante adversas. Ele chegou a participar de treinamentos na Amazônia.

"Passando pela Amazônia em meu território natal, pude fazer um curso de iniciação com o 3º Regimento de Infantaria Estrangeiro. Agradeço ao 3º REI por este momento de coesão e por estes valores de espírito de equipe diante das adversidades. Esses são valores essenciais no esporte de alto nível", afirmou Malouda em uma postagem nas redes sociais.

O ex-jogador se aposentou do futebol em 2018, quando estava vestindo a camisa do Differdange, clube de Luxemburgo. No entanto, seu melhor momento foi mesmo com a camisa do Chelsea. Lá, além da Liga dos Campeões, ele conquistou o Campeonato Inglês de 2010 e ainda três edições da Copa da Inglaterra (2009, 2010 e 2012).