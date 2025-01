Red Bull Bragantino apresenta uruguaio Guzmán Rodriguez: 'Estou pronto para jogar'

O zagueiro uruguaio Guzmán Rodríguez, recém-contratado para a temporada de 2025, falou pela primeira vez com a imprensa nesta quinta-feira, em uma coletiva realizada na sala do Centro de Performance e Desenvolvimento (CPD), em Atibaia. O jogador já se colocou à disposição do técnico Fernando Seabra para os próximos compromissos do Red Bull Bragantino.

Durante a entrevista, Guzmán detalhou seu estilo de jogo e o que espera para sua trajetória no Brasil. "Sei do potencial que o futebol brasileiro tem e estou muito feliz por fazer parte disso. Sou um zagueiro aguerrido, gosto do jogo corpo a corpo e sempre procuro sair com a bola de forma limpa nas jogadas. Apesar de ser destro, joguei quase toda a minha carreira como canhoto, o que me ajudou a me adaptar bem ao jogo. Estou pronto para atuar em qualquer posição do campo", disse.

O jogador também demonstrou grande entusiasmo com a chance de estrear e reforçou seu compromisso com o time. "Minhas ambições são ajudar a equipe da melhor forma possível, sempre buscando crescer e aprender muito aqui no clube. Estou pronto para jogar, mas a decisão cabe ao treinador Fernando Seabra. Sei que meus companheiros também estão se dedicando ao máximo para conquistar seu espaço, então estou aguardando minha oportunidade."

O Red Bull Bragantino conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista ao derrotar o Velo Clube por 1 a 0. Agora, a equipe se prepara para o próximo compromisso, marcado para sábado, às 16h, contra o Água Santa, em Diadema, buscando dar sequência à sua possível ascensão na competição.