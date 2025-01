Marcelo Cabo é primeiro técnico a cair no Paulistão após três derrotas com o Água Santa

Caiu o primeiro técnico no Campeonato Paulista. Depois de sofrer três derrotas seguidas, Marcelo Cabo acabou deixando o Água Santa, nesta quinta-feira. As partes teriam chegado num acordo para tentar uma recuperação dentro da temporada.

Na quarta-feira, o time de Diadema perdeu por 2 a 1 para o Corinthians dentro da Neo Química Arena, o que, em tese, seria um resultado considerado normal. Mas antes já tinha perdido na estreia, em casa, para o São Bernardo, por 2 a 1, e depois sido goleado pelo Mirassol, por 6 a 0. Sem pontuar, o time é o lanterna da competição e já aparece cotado para ser rebaixado.

Apesar disso, o trabalho de Marcelo Cabo era bem avaliado no clube, onde participou de toda a montagem do elenco. Mas os resultados negativos acabaram determinando sua saída. O clube, ciente da necessidade de resultados imediatos, optou pela mudança no comando técnico.

O Água Santa volta a campo no próximo sábado, em casa, no Estádio Distrital, diante do Red Bull Bragantino, pela quarta rodada do Paulistão. Por enquanto sob o comando interino duplo: Sérgio Simões, auxiliar técnico da casa, e Marcelinho Paulista, treinador do Sub-20.