Jogo entre Noroeste e Botafogo-SP é adiado após temporal e continua nesta sexta-feira

O jogo entre Noroeste e Botafogo-SP, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, foi adiado na noite desta quinta-feira, por conta das fortes chuvas registradas na cidade de Bauru, na região central do estado. O duelo acontecia no estádio Alfredo de Castilho, cujo gramado ficou sem condições de jogo, encharcado e com várias poças de água.

No meio da noite, o departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou a continuidade do jogo, a partir dos 41 minutos, nesta sexta-feira, com início previsto para 15 horas. Com isso, obedece o regulamento conforme o parágrafo 7 do Artigo 24 do Regulamento Geral das Competições.

A paralisação aconteceu aos 41 minutos do primeiro tempo, quando a chuva passou a atrapalhar o contato visual. Jogadores e equipe de arbitragem foram para o vestiário e os torcedores tentaram se proteger do temporal registrado no Alfredão.

O árbitro Gabriel Henrique Meira Bispo paralisou o jogo, em princípio, por 30 minutos. Após este prazo voltou ao gramado que não apresentava condições e, de novo, deu mais 30 minutos de tolerância.

Após este prazo,a arbitragem voltou para analisar o estado do gramado. A intensidade da chuva variou e os goleiros chegaram a iniciar aquecimento, no entanto, com o gramado bastante castigado e o retorno da força da chuva, a arbitragem decidiu pelo encerramento.

Após o complemento do jogo, os dois times já voltam a campo domingo pela quarta rodada. O Noroeste enfrenta o Guarani às 20h30, em Campinas, enquanto o Botafogo vai receber, em Ribeirão Preto, o São Bernardo, a partir das 16 horas.