São Paulo estreia quarteto no ataque, bate o Guarani e conquista primeira vitória no Paulistão

O São Paulo conquistou a primeira vitória no Paulistão com um placar modesto de 1 a 0 sobre o Guarani, mas apresentou bom potencial para o restante da temporada, principalmente no ataque. A partida marcou a estreia do quarteto de ataque com Lucas, Oscar, Luciano e Calleri. Os quatro não haviam atuado juntos nos jogos da FC Series e na estreia no Estadual.

Embora Oscar ainda precise aprimorar o ritmo de jogo, mais intenso em relação ao que ele estava acostumado na China, as primeiras impressões mostram como o São Paulo pode ser criativo. A troca de passes no ataque foi muito melhor que o desempenhado na pré-temporada.

Taticamente, o time também esteve mais maduro. Há movimentos como Alisson sair do meio para a beirada do campo, aproveitando a presença de dois meias como Lucas e Oscar centralizados e Calleri e Luciano mais próximos da área.

Foi assim, aliás, a jogada do gol que abriu o placar. Lucas avançou e recuou para Alisson. O volante levantou na área para Luciano se esticar e abrir o placar. Artilheiro do São Paulo em 2024, o camisa 10 começa 2025 no mesmo tom.

Também há bons momentos em que os laterais jogam por dentro, povoando ainda mais o meio de campo. Enzo Díaz e Igor Vinicius fizeram bom jogo ofensivamente, também indo ao fundo e buscando a área.

O São Paulo mostrou, assim, que não vai se apegar a somente uma forma de atacar. Zubeldía propõe que o time troque passes pacientes, mas também busque cruzamentos mirando a dupla de ataque Calleri e Luciano.

Assim, esteve perto de ampliar, tanto no final do primeiro tempo, com Enzo Díaz cruzando para Lucas, quanto aos 15 minutos da segunda etapa, quando o lateral argentino achou Calleri na área, mas o cabeceio foi para fora.

Embora Pablo Maia e Alisson agreguem qualidade ao ataque, eles se viram desprotegidos em alguns momentos de transição defensiva. É um desafio em escalar o quarteto na frente, já que somente Lucas e Luciano revezavam-se para recuar.

Isso deu abertura para o Guarani, que criou chances. O time de Campinas não esteve longe de conquistar um empate no MorumBis. Zubeldía reforçou o meio com Bobadilla e sacou Oscar, aplaudido pelas arquibancadas, para entrar Ferreirinha, que deu vazão a contra-ataques e reforçou a recomposição.

Além disso, a expulsão de Titi, que deu uma cotovelada em Calleri, segurou o Guarani. A comissão técnica são-paulina aproveitou para tirar Calleri e Lucas, já visando o clássico contra o Corinthians. As entradas de Erick e André Silva deram novo gás ao São Paulo, contra um já enfraquecido Guarani. O time tricolor ainda teve pelo menos quatro chances de ampliar, mas desperdiçou.

Os são-paulinos ocupam a segunda posição do Grupo C, com quatro pontos. O Majestoso ocorre no domingo, também no MorumBis, às 18h30. Já o Guarani ainda lidera o Grupo A, também com quatro pontos, e recebe o Noroeste, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 0 GUARANI

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinícius (Ferraresi), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia (Bobadilla) e Alisson; Lucas (Erick) e Oscar (Ferreirinha); Luciano e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.

GUARANI - Gabriel Mesquita; Lucas Justen (Yan Henrique), Raphael, Titi e Emerson; Matheus Sarará (Daniel Henrique), Caio Mello e Geovane (Isaque); João Victor, João Marcelo (Caio Dias) e Rafael Bilú (Luiz Miguel); Técnico: Maurício Souza.

GOL - Luciano, aos 2 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÃO VERMELHO - Titi (Guarani).

PÚBLICO - 28.360 presentes.

RENDA - R$ 1.118.417,00.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.