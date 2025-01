Fluminense joga com força máxima diante da Portuguesa e quebra jejum de vitórias no Carioca

O técnico Mano Menezes escalou sua força máxima diante da Portuguesa, nesta quinta-feira, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, e o Fluminense quebrou o jejum de vitórias na Taça Guanabara. Com dois gols do artilheiro Cano, o time triunfou por 3 a 1. Keno anotou o outro gol da equipe.

"Vai ser um clima de estreia, mas vamos escalar os melhores, até porque existe uma necessidade da gente buscar a vitória", justificou Mano Menezes antes do jogo e agora no comando do time, até então dirigido por Marcão e com a presença de muitos jovens e alguns poucos profissionais. Entre as novidades nesta quinta, o estreante volante Hércules, ex-Fortaleza.

Com a primeira vitória, o Fluminense subiu para cinco pontos, no sétimo lugar. A Portuguesa, com seis, ocupa a quarta posição e hoje estaria nas semifinais.

Credenciados como titulares, os tricolores mostraram logo que pretendiam definir o jogo. Após uma pressão inicial, o Fluminense abriu o placar com Keno, aos 10 minutos. Serna fez a ultrapassagem pelo lado direito e cruzou para trás, para o chute em diagonal do atacante.

Ofensivo, o time de Mano Menezes ampliou aos 32, com Gérman Cano cobrando pênalti sofrido por Samuel Xavier, tocado por trás por Thomás Kayck. O artilheiro bateu forte, rasteiro e no canto. Indefensável.

A ideia do Fluminense era liquidar logo o jogo, tanto que quase ampliou com Martinelli. Mas, em alguns minutos, a história mudou, porque a Portuguesa percebeu a falta de ritmo do rival e passou a "gostar do jogo".

E diminuiu com um gol bonito e bem trabalhado. Lohan ajeitou de peito para Joãozinho, que cruzou do fundo para o complemento na área de Romarinho, ídolo do clube, aos 37. Animada, a Portuguesa quase empatou aos 43, quando Joãozinho apareceu na área para desviar o cruzamento de Lucas Mota e o goleiro Fábio fez grande defesa.

A Portuguesa voltou para o segundo tempo para aproveitar a falta de ritmo do adversário e começou com pressão no ataque. Mas o Fluminense marcou o terceiro, aos 13 minutos, após o goleiro Bruno falhar e soltar a bola nos pé de Cano, que não perdoou e empurrou a bola para o gol.

Pouco depois, Mano Menezes fez três trocas, mudando o seu ataque e poupando os titulares para as entradas de Canobbio, Kauã Elias e Riquelme Felipe. Com fôlego novo, o Fluminense não permitiu uma nova reação do adversário e festejou sua primeira vitória na temporada.

No domingo, pela quinta rodada, o Fluminense vai enfrentar o Madureira, a partir das 21 horas. No mesmo dia, porém à tarde, a Portuguesa encara o Vasco, em São Januário.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 1 X 3 FLUMINENSE

PORTUGUESA - Bruno; Lucas Mota (Joazi), Ian Carlo, Thomás Kayck (Iran) e Kayke (Marcus Vinícius); Wellington Cézar, João Paulo e Anderson Rosa; Romarinho (Elicley), Lohan e Joãozinho (Lucas Santos). Técnico: Douglas Ferreira.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Martinelli (Bernal), Hércules e Lima (Isaque); Serna (Riquelme Felipe), Gérman Cano (Kauá Elias) e Keno (Canobbio). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Keno, aos 10, Gérman Cano, aos 32, e Romarinho, aos 37 minutos do primeiro tempo; Cano, aos 13 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Kayke, Thomás Kayck, Wellington Cézar e Anderson Rosa (Portuguesa); Martinelli e Isaque (Fluminense).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães.

RENDA - R$ 86.160,00.

PÚBLICO - R$ 2.822 torcedores.

LOCAL - Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).