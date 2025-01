Vasco supera o Madureira na estreia do time principal e desencanta no Carioca

Com Coutinho e Vegetti titulares e Fábio Carille fazendo sua estreia no comando técnico, o Vasco colocou seu time principal em campo pela primeira vez na temporada. Mais qualificada, a equipe de São Januário desencantou na Taça Guanabara ao derrotar o Madureira, por 2 a 0, nesta quinta-feira, na Arena da Amazônia, em Manaus, pela quarta rodada. O astro francês Payet entrou somente aos 30 minutos do segundo tempo.

Até então com um time misto, sem as principais peças, o Vasco empatou três jogos (Nova Iguaçu, Bangu e Boavista). Com gols de Paulinho e Vegetti, o time se manteve invicto no estadual e chegou a seis pontos, ocupando a quinta colocação. Já o Madureira é o 10º, com quatro.

O primeiro tempo foi animador para o torcedor do Vasco. O time principal mostrou poder de decisão e controle da partida. Mesmo encarando um Madureira muito defensivo, soube rodar a bola, flutuar entre as linhas e encontrar espaços. Piton teve uma chance de ouro, livre de marcação, mas isolou.

Marcando pressão, Tchê Tchê interceptou o passe e serviu Paulinho, que bateu por debaixo das pernas do goleiro para abrir o placar, aos 21 minutos. Na reta final, o Vasco sentiu a parte física e o Madureira conseguiu equilibrar as ações. Arriscando de longe, levou perigo em chute de Marcelo, que raspou a trave.

Na segunda etapa, o panorama pouco se alterou em relação ao fim do primeiro tempo. O Vasco não conseguia ter aquele ímpeto inicial e ficou refém de jogadas individuais de Coutinho. O camisa 11 deixou Vegetti na cara do gol, mas o atacante demorou para finalizar. O Madureira tampouco aproveitou as chances.

O jogo só foi ganhar emoção e levantar a torcida quando Payet entrou. Cheio de gás, o francês entrou dando trabalho para a defesa adversária, porém não conseguiu deixar sua assinatura na partida. Na reta final, o Vasco abaixou as linhas e no contra-ataque sacramentou a vitória com gol de cabeça de Vegetti.

O Vasco volta a campo no domingo, na estreia dos titulares em São Januário, diante da Portuguesa, às 21h. Mais cedo, às 16h, o Madureira encara o Fluminense, no estádio Kléber Andrade.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 0 MADUREIRA

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Oliveira e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê (Hugo Moura), Paulinho (Mateus Carvalho) e Philippe Coutinho (Payet); Alex Teixeira (Maxime Domínguez) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

MADUREIRA - Mota; Celsinho, Arthur (Wellington Zarú), Jean e Caio Felipe; Matheus Lira (Lucas Paraíba), Wagninho, Wallace (Jefferson) e Marcelo; Gustavo Coutinho (Minho) e Flávio Souza (Renato Henrique). Técnico: Daniel Neri.

GOLS - Paulinho, aos 18 minutos do primeiro tempo; Vegetti, aos 50 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Paulinho, Léo Jardim e Jair (Vasco); Marcelo e Minho (Madureira).

ÁRBITRO - Júlio César de Oliveira.

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 17.240 presentes.

LOCAL - Arena da Amazônia, em Manaus (AM).