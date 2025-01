Wembanyama brilha e lidera vitória dos Spurs em jogo da NBA em Paris

Victor Wembanyama brilhou em seu primeiro jogo da NBA disputado diante dos seus compatriotas em solo francês. Na noite desta quinta-feira, o astro do San Antonio Spurs liderou sua equipe na vitória sobre o Indiana Pacers por 140 a 110, em partida realizada em Paris.

O confronto, válido pela temporada regular, foi disputado na capital francesa, na Accor Arena, em mais um momento de divulgação da NBA para além das fronteiras dos Estados Unidos. As duas equipes voltarão a se enfrentar na cidade francesa na noite de sábado, em mais um jogo da NBA.

Sem decepcionar sua torcida, Wembanyama foi o principal jogador da partida. O francês foi o cestinha, com 30 pontos, e ainda registrou um "double-double" por anotar 11 rebotes, além de seis assistências. Devin Vassell também se destacou, com 25 pontos. Harrison Barnes ajudou com 20. Bennedict Mathurin, pelos Pacers, registrou 24.

O resultado positivo não tirou os Spurs da situação complicada na tabela da Conferência Oeste. O time texano soma 20 vitórias e 22 derrotas, na incômoda 12ª colocação. Os Pacers aparecem em quinto no Leste, com 24/20.

Em solo americano, o destaque da rodada foi o sérvio Nikola Jokic. Com um impressionante "triple-double", ele conduziu o Denver Nuggets na vitória sobre o Sacramento Kings por 132 a 123, em casa. Jokic terminou a partida com uma performance de 25 pontos, 22 rebotes e 17 assistências. Foi o seu quinto "triple-double" consecutivo antes do quarto período. Ele lidera esta estatística com 20 nesta temporada regular, sendo 14 deles antes do começo do período final da partida.

Pelos Kings, que ocupam o nono lugar do Oeste (23/21), Domantas Sabonis foi o destaque, com 23 pontos e 17 rebotes. Os Nuggets estão em quarto lugar na mesma tabela, com 28 vitórias e 16 derrotas.

A rodada também contou com o clássico entre Los Angeles Lakers e Boston Celtics, na Califórnia. O time da casa derrubou o vice-líder da Conferência Leste por 117 a 96. Anthony Davis foi o maior pontuador do confronto, com 24. Austin Reaves acrescentou 23. Mais discreto, LeBron James anotou 20 pontos e 14 rebotes logo após ser selecionado para disputar o All-Star Game pela 21ª vez consecutiva.

Pelos Celtics, o principal jogador em quadra foi Kristaps Porzingis, com 22 pontos. Jaylen Brown contribuiu com 17. O time de Boston soma 31 vitórias e 14 derrotas. Os Lakers estão em quinto no Oeste, com 24/18.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

San Antonio Spurs 140 x 110 Indiana Pacers

Orlando Magic 79 x 101 Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks 125 x 96 Miami Heat

Atlanta Hawks 119 x 122 Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder 115 x 121 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 132 x 123 Sacramento Kings

Los Angeles Lakers 117 x 96 Boston Celtics

Golden State Warriors 131 x 106 Chicago Bulls

Los Angeles Clippers 110 x 93 Washington Wizards

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers

Charlotte Hornets x Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans