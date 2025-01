Bélgica anuncia técnico francês Rudi Garcia para substituir Tedesco

A Federação de Futebol da Bélgica contratou o francês Rudi Garcia para substituir Domenico Tedesco no comando da sua seleção. O treinador de 60 anos, que já comandou Cristiano Ronaldo no Al Nassr, fará sua estreia em seleções após passagens por clubes como Napoli e Roma.

Garcia foi anunciado nesta sexta-feira após assinar contrato até a Copa do Mundo de 2026. Ele fará sua estreia à frente da equipe belga na Data Fifa de março, quando o time enfrentará a Ucrânia pelos playoffs da Liga das Nações da Uefa. O jogo será decisivo para manter a Bélgica na Liga A da competição.

Na sequência, o francês comandará a seleção belga nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo, em junho. O time já liderou o ranking da Fifa, há três anos, mas ocupa agora o oitavo posto, na sequência de decepções tanto na Eurocopa, em 2024, quanto na própria Liga das Nações.

Os resultados ruins custaram o emprego do técnico Domenico Tedesco, que deixou a equipe na semana passada, perto de completar dois anos à frente da seleção. Garcia, portanto, terá pouco tempo para reanimar a equipe visando a nova temporada.

"Depois de algumas discussões intensas, estou muito feliz com a oportunidade de treinar os 'Red Devils' (diabos vermelhos) no caminho para a Copa do Mundo. Poderei trabalhar com um grupo talentoso e espero que, com bons resultados, consigamos fazer com que todo o país apoie os Red Devils mais uma vez", comentou o francês.

Sua chegada à seleção pode abrir caminho para o retorno do goleiro Thibaut Courtois ao grupo. O jogador do Real Madrid havia deixado a equipe nacional após entrar em atrito com Tedesco, pouco antes do início da Eurocopa.

Com experiência apenas com clube, Garcia obteve suas principais conquistas no futebol do seu país. No comando do Lille, foi campeão francês e da Copa da França, ambos em 2011. Depois, passou por Roma, Olympique de Marselha, Lyon, Al Nassr (onde treinou Cristiano Ronaldo por três meses) e Napoli.