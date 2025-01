São Paulo abre treino à imprensa após 1.040 dias e tem 'visita' de lateral campeão da Eurocopa

O São Paulo abriu um treinamento para a imprensa após 1.040 dias nesta sexta-feira. A última vez havia sido em 21 de março de 2022, quando Fernando Diniz, atualmente no Cruzeiro, era o treinador da equipe. A comissão técnica comandada por Luis Zubeldía chegou a deixar jornalistas acompanharem os trabalhos durante a FC Series, nos Estados Unidos, mas esta foi a primeira vez desde então no CT da Barra Funda.

O treino contou com a presença do lateral-direito Cedric Soares. Campeão da Eurocopa, em 2016, o português de 33 anos contatou o São Paulo para fazer recondicionamento físico nas dependências do clube. Apesar da presença do jogador, não há negociação com o atleta no momento.

Para o São Paulo, a prática relembra outros momentos em que atletas buscavam o clube para trabalhos de recuperação. Foram os casos de Kaká e Luis Fabiano, que já tinham identificação com o clube, ou Adriano Imperador, que acabou jogando pelo time tricolor tempos depois. Diego Ribas e Elano, revelados nas categorias de base e campeões pelo rival Santos, são outros exemplos.

A terceira rodada do Paulistão será o maior desafio do São Paulo em 2025. O time que vai a campo contra o Corinthians deve ser diferente do que entrou contra o Guarani. A partida foi vencida por 1 a 0 pela equipe tricolor, no MorumBis, com gol de Luciano.

Apesar da qualidade conferida ao time pelo quarteto ofensivo com Oscar, Lucas, Luciano e Calleri, o São Paulo fica muito exposto atrás. Por isso, a tendência é que Oscar comece a partida entre os reservas. Zubeldía pode optar pelo ponta-esquerda Ferreirinha, que seria obrigado a ajudar na marcação, ou pelo volante Bobadilla, que formaria meio-campo com Alisson e Pablo Maia.

"No final de janeiro e em todo mês de fevereiro, vamos jogar a cada três dias. A ideia é: a cada um ou dois jogos, trocamos; um ou dois jogos, trocamos. E competir para ganhar sempre, queremos ganhar esse torneio", comentou o técnico argentino após a vitória contra o Guarani.

Ao mesmo tempo em que Zubeldía começa lapidar o esquema são-paulino, o grupo ainda faz trabalhos de pré-temporada. Nesta sexta, os jogadores fizeram trabalho com bola em campo reduzido e, depois, a atividade foi focada na preparação física.