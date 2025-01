Marcos Rocha quer Palmeiras 'paciente' para superar Novorizontino e pede o apoio do torcedor

A vitória sobre o Santos no meio de semana já faz parte do passado neste curto início de temporada para o Palmeiras. Um dos jogadores mais experientes do elenco, o lateral-direito Marcos Rocha centra o foco no compromisso deste sábado, em Barueri, contra o Novorizontino. Ele ainda fez um alerta aos companheiros e pediu o apoio da torcida.

"Vamos enfrentar um time que ano passado foi muito bem na Série B, mas que infelizmente não conseguiu o acesso. Importante termos paciência e tranquilidade, acelerar as ações e contar com o apoio do nosso torcedor". O atleta comentou ainda o fato de o jogo ser fora do Allianz Parque. "Uma estrutura nova. Voltamos para o campo sintético, onde temos o costume de jogar dentro da nossa casa."

Com duas vitórias e um empate em três rodadas e um aproveitamento de 77%, o Palmeiras lidera o Grupo D de forma isolada com sete pontos. O bom início, de acordo com Rocha, tem uma relação direta com o planejamento de rodar o elenco neste começo de Estadual.

"Na terceira rodada da competição, ainda estamos em fase de preparação. No grupo, não está todo mundo 100% fisicamente, mentalmente, tecnicamente. Com essa ideia do Abel (Ferreira) de dividir duas equipes, estamos conseguindo dar um ritmo de jogo pra todo o grupo e quem entrar vai dar conta do resultado".

Um dos homens de confiança do treinador português, o lateral-direito comentou essa fase de transição dos garotos que estão subindo para os profissionais e comentou sobre o seu papel neste processo. "Acho que (ajudar os mais jovens) também é um dos motivos da minha permanência. Minha experiência, essa conduta profissional dentro do clube. O Palmeiras hoje tem uma estrutura muito boa na base, consegue preparar bem esses meninos para chegar já com uma maturidade, um pensamento profissional. Isso facilita também o nosso trabalho."

Na atividade desta sexta-feira, a comissão técnica comandou trabalhos posicionais de construção de jogo e também ensaiou movimentações táticas e jogadas de bola parada.