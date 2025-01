Gabriel, ex-Palmeiras e Corinthians, é apresentado pelo Bragantino: 'O clube visa títulos'

O volante Gabriel Girotto, de 32 anos, foi o último reforço anunciado pelo Red Bull Bragantino e já concedeu sua primeira entrevista na sala de imprensa do Centro de Performance e Desenvolvimento (CPD), em Atibaia. Com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Palmeiras, Internacional e Corinthians, Gabriel chega ao clube do interior de São Paulo com a expectativa de agregar experiência ao elenco e colocar o time na disputa por títulos.

Na entrevista, o jogador comentou sobre sua longevidade na carreira, destacando que a tecnologia e os avanços na área de performance têm sido aliados importantes para os atletas. "Tenho bastante tempo ainda de carreira. Com 32 anos, acredito que, com toda a tecnologia que temos no futebol hoje, ela ajuda muito na parte física e na recuperação. Claro, depende também de cada jogador se cuidar, estar sempre disposto a melhorar e crescer. Isso é o que ajuda a prolongar a carreira. Por isso, acredito que ainda tenho muito a conquistar", afirmou Gabriel.

O volante também destacou a importância de uma mentalidade coletiva forte no time. "Os mais jovens aqui no Bragantino têm uma boa bagagem e já passaram por várias situações no futebol. Cada um tem seus objetivos individuais, mas temos que trabalhar juntos para atingir os objetivos coletivos. O Red Bull Bragantino é um clube que visa títulos, que tem a mentalidade de vencer. E é isso que me motivou a estar aqui, essa busca pelo sucesso", explicou.

Gabriel fez sua estreia com a camisa do Bragantino no último dia 22, contra o Velo Clube, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Embora o volante tenha se sentido bem em campo, ele reconheceu que ainda precisa de mais ritmo de jogo.

"Fisicamente, estou bem, mas o jogador precisa de tempo de jogo para ganhar confiança e melhorar a precisão dos passes. Nos treinos, estamos nos preparando ao máximo, mas o jogo é o que realmente traz o ritmo e a confiança. Com o tempo, a equipe vai evoluir", comentou.

Sobre os primeiros minutos em campo, ele completou: "Me senti bem, mas, por ser o primeiro jogo da temporada e com uma pré-temporada mais curta, é normal sentir um pouco a parte física. No entanto, estou me esforçando ao máximo para atingir meu melhor nível e ajudar o time. Tenho certeza de que, quando todos estivermos no nosso melhor, o time tem muita qualidade e será capaz de conquistar grandes coisas".

Com três pontos, na terceira posição do Grupo B, o Bragantino enfrenta o Água Santa, no sábado, às 16h, no Distrital de Inamar, em Diadema, pela quarta rodada.