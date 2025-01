Paul George lidera, Philadelphia 76ers supera os Cavaliers e encerra jejum de 7 jogos na NBA

Com 30 pontos de Paul George e 29 de Tyrese Maxey, o Philadelphia 76ers derrotou o Cleveland Cavaliers por 132 a 129, na noite de sexta-feira, para encerrar uma sequência de sete derrotas consecutivas na NBA. A equipe da casa triunfou mesmo sem sua estrela, Joel Embiid, que ficou fora da décima partida seguida por causa de uma lesão no joelho esquerdo.

O conjunto de Cleveland sofreu seu segundo revés consecutivo e deixou o Oklahoma City Thunder igualar a melhor campanha da competição. Ambos somam 36 vitórias e oito derrotas até aqui. Donovan Mitchell marcou 37 pontos para o Cleveland e Ty Jerome fez outros 33, seu recorde da carreira, acertando todas as oito tentativas de três pontos.

Os Cavaliers venciam por 116 a 110 restando 6min17 para o encerramento da partida, mas os 76ers marcaram 13 pontos consecutivos e abriram sete de vantagem. Jerome até teve a chance de igualar o placar, mas desperdiçou e viu sua equipe ser derrotada.

Em Memphis, Jaren Jackson Jr., com 29 pontos, e Luke Kennard, com 27, lideraram o triunfo do Memphis Grizzlies sobre o New Orleans Pelicans por 139 a 126. Desmond Bane contribuiu para a quinta vitória consecutiva da equipe com um "double-double" ao anotar 20 pontos e distribuir 14 assistências.

O sistema defensivo dos Pelicans funcionou no início e os visitantes foram para o intervalo com uma vantagem de 71 a 62, mas o rendimento da franquia caiu nos quartos finais. Dejounte Murray anotou 26 pontos, enquanto Trey Murphy III e CJ McCollum fizeram 22 cada um. Ja Morant desfalcou a equipe.

Com uma defesa sólida, o Portland Trail Blazers bateu o Charlotte Hornets por 102 a 97, fora de casa, e embalou com sua quarta vitória consecutiva. Anfernee Simons, com 27 pontos, e Jerami Grant, com 22, foram os destaques da equipe.

Os anfitriões, por sua vez, começaram o último quarto à frente no placar, por 75 a 73, mas sentiram falta de LaMelo Ball, Miles Bridges e Brandon Miller e demonstraram pouco poder de fogo no ataque, com um aproveitamento de apenas 41% nos arremessos. Deni Avdija fez 18 pontos e Nick Smith Jr., 17.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Charlotte Hornets 97 x 102 Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers 132 x 129 Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies 139 x 126 New Orleans Pelicans

