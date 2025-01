Crias de Xerém saem na frente por espaço no Fluminense de 2025

Rio - Na primeira partida de Mano Menezes no comando do Fluminense, os destaques da equipe sub-17 supercampeã em 2024, Riquelme Felipe e Isaque, tiveram oportunidades e entraram no segundo tempo na vitória sobre a Portuguesa por 3 a 1. Deste modo, os crias de Xerém saíram na frente de Paulo Baya, reforço tricolor para o ataque, na luta por um espaço no elenco na temporada de 2025.

Apesar do Fluminense ter somado apenas dois pontos nos três primeiros jogos do Campeonato Carioca, os jovens tiveram bom desempenho, chamando a atenção de Mano Menezes. Paulo Baya também participou das três primeiras partidas, mas ficou de fora da última.

Isso não quer dizer que o técnico não vá utilizar o atacante, que defendeu o Goiás, nas próximas partidas do Fluminense, porém, Paulo Baya não teve um desempenho tão bom quanto a dupla de Xerém, sendo inclusive vaiado pelos torcedores tricolores após ser substituído contra o Maricá.

Neste domingo, em Cariacica, o Fluminense voltará a campo por mais uma rodada do Campeonato Carioca. O adversário será o Madureira, e Mano Menezes poderá dar mais oportunidades para os jovens criados na base tricolor.