Atlético de Madrid desperdiça chance de voltar ao topo do Espanhol ao empatar com o Villarreal

Após ver sua sequência de 15 vitórias seguidas encerrada e deixar a liderança no Espanhol ao perder para o Leganés na última rodada, o Atlético de Madrid desperdiçou a chance de voltar ao topo da tabela, ao menos temporariamente, ao empatar em casa com Villarreal em 1 a 1 neste sábado. Com o resultado, o time do técnico Simeone chega aos 45 pontos. O Real Madrid, que joga ainda neste sábado com o Valladolid, soma 46.

O Atlético de Madrid estava embalado pela virada contra o Bayer Leverkusen no meio de semana pela Liga dos Campeões e foi dominante no Metropolitano, mas esbarrou na incompetência para transformar a maior posse de bola e as inúmeras finalizações em vantagem no placar. O Villarreal é o quinto colocado no Espanhol, com 34 pontos.

O primeiro tempo contou com duas partes distintas. Diante de sua torcida, o Atlético começou pressionando, mas o cenário mudou com o pênalti convertido pelo atacante Gerard Moreno, aos 29 minutos. A primeira etapa da partida terminou com os visitantes jogando de maneira mais tranquila, apesar de o Atlético de Madrid manter a posse de bola por muito mais tempo (63%).

Simeone promoveu três alterações no Atlético de Madrid no intervalo e o resultado não demorou a aparecer. Aos 13 minutos, Samuel Dia Lino, que entrou no lugar de Mandava, empatou. O time de Madri buscou a virada, finalizando 12 vezes na segunda etapa (5 na direção correta) contra apenas 5 dos visitantes, todas para fora, mas não conseguiu a virada.

Na próxima rodada, o Atlético de Madrid volta a atuar em casa e enfrenta o Mallorca, e o Villarreal também joga diante de sua torcida e recebe o lanterna Valladolid. Ambos os jogos serão no sábado.

Mais cedo, o Bétis venceu, fora de casa, o Mallorca por 1 a 0, gol de Bakambu aos 51 minutos do segundo tempo. Os visitantes se aproveitaram da expulsão de Mascareli aos 28 minutos do segundo tempo, encerraram uma sequência de 2 derrotas seguidas e alcançaram a nona posição no Espanhol com 28 pontos.

Já Mallorca amarga sua segunda derrota consecutiva e permanece com 30 pontos. O time pode perder a sexta posição nesta rodada.