Manchester United empresta o brasileiro Antony para o Betis até o fim da temporada

O atacante brasileiro Antony defenderá o Betis no resto da temporada 2024/2025. O Manchester United anunciou neste sábado o empréstimo do jogador brasileiro de 24 anos ao time de Sevilha, que ocupa a nona posição no Espanhol e disputa a Liga Conferência.

Antony chegou ao Manchester United em 2022 vindo do Ajax e marcou em suas três primeiras partidas no Campeonato Inglês, incluindo contra o Arsenal em sua estreia em Old Trafford. Nesta temporada, o brasileiro tem ficado na reserva e muitas vezes nem é utilizado.

O jogador formado pelo São Paulo atuou 38 vezes na temporada passada e, sob comando de Erik ten Hag, participou da campanha do título da Copa da Inglaterra. Ele foi autor de um gol na vitória por 4 a 3 no clássico com o Liverpool pelas quartas de final. Na final contra o Manchester City, Antony ficou no banco.

O Manchester United e o Betis se enfrentaram em julho nos Estados Unidos, como parte de pré-temporada. Antony entrou no segundo tempo da vitória do time inglês por 3 a 2.