Mbappé faz 1º 'hat trick' pelo Real Madrid e comanda vitória sobre lanterna no Espanhol

Com atuação inspirada, Kylian Mbappé obteve seu primeiro "hat trick" com a camisa do Real Madrid, neste sábado, na vitória por 3 a 0 sobre o lanterna Valladolid, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. O atacante francês marcou todos os gols da partida, sendo o último de pênalti, nos instantes finais.

Após anotar o terceiro gol, Mbappé foi substituído por Endrick, que teve poucos minutos para mostrar seu futebol. Outro brasileiro em campo, Rodrygo foi titular e deu assistência para o segundo gol da partida, no início do segundo tempo. O Valladolid tem apenas 15 e segue na última colocação, cada vez mais próximo do rebaixamento.

O resultado deixou o Real, que vinha de três goleadas seguidas por diferentes competições, com 49 pontos, com maior vantagem sobre o Atlético de Madrid na liderança da tabela. Mais cedo, o rival empatou em casa com Villarreal em 1 a 1 e soma 45 pontos. Em terceiro está o Barcelona, com 39, mas com um jogo a menos na tabela.

Sem poder contar com Vinícius Júnior, ainda cumprindo suspensão, o técnico Carlo Ancelotti definiu o ataque madrilenho com Mbappé, Rodrygo, Bellingham e Brahim Díaz. E o quarteto não teve problemas para se destacar no primeiro tempo, ainda que tenha marcado apenas um gol. A posse de bola se aproximava dos 70%.

Os primeiros minutos, contudo, foram de iniciativa do lanterna. Na base da correria, o time da casa tentava surpreender e o goleiro Courtois se sobressaiu. Fez duas defesas decisivas nos primeiros 25 minutos.

O Real começou a se soltar no ataque na segunda metade do primeiro tempo. Rodrygo perdeu a primeira boa chance, aos 28. No minuto seguinte, Mbappé não perdoou em jogada semelhante. O francês tabelou com Bellingham, recebeu na entrada da área e bateu colocado: 1 a 0.

O segundo tempo contou com maior fluidez no ataque dos visitantes. O Real era mais rápido e aproveitava certo abatimento do adversário, que não esboçava reação. Na base da velocidade, o segundo gol veio com assistência de Rodrygo e outra finalização certeira de Mbappé, dentro da área.

Com a boa vantagem no marcador, o Real passou a jogar de forma mais tranquila, esperando o momento certo para dar o bote. Neste ritmo, chegou ao terceiro gol, em cobrança de pênalti de Mbappé, com confiança. O lance da falta rendeu o cartão vermelho para Mario Martín, o que fez o Valladolid terminar a partida com apenas 10 jogadores em campo.