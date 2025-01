Mirassol mira terceira vitória seguida em duelo com a Portuguesa no Paulistão

Embalado após duas vitórias seguidas, o Mirassol volta a jogar em casa no Paulistão. Neste domingo, às 16h, recebe a Portuguesa no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, pela quarta rodada. O adversário paulistano ainda busca o primeiro triunfo, mas conquistou pontos importantes nas últimas rodadas.

Depois de iniciar a competição com derrota para o Santos, por 2 a 1, o Mirassol reagiu bem ao golear o Água Santa por 6 a 0. Na última rodada, venceu o São Bernardo por 2 a 1 fora de casa, consolidando a sua reação. Com seis pontos, está em segundo lugar do Grupo A, atrás do Corinthians, com nove, e à frente de Inter de Limeira e Botafogo.

Com a reação, a tendência é que o técnico Eduardo Barroca mantenha a base da escalação, mas pode poupar um ou outro jogador por conta do desgaste físico. Nomes como o volante José Aldo e o lateral-direito Zeca são algumas das opções.

A Portuguesa ainda não venceu no Paulistão. Na estreia perdeu para o Palmeiras por 2 a 0, mas depois conseguiu dois empates importantes. Ficou no 2 a 2 com o Novorizontino, em casa, e no 0 a 0 com a Ponte Preta, fora, com dois jogadores expulsos. Está em quarto lugar do Grupo B, com dois pontos.

O empate fora de casa com a Ponte Preta foi visto como positivo. O técnico Cauan de Almeida destacou o desempenho do time, indicando que não deve promover mudanças na escalação. O time terá apoio da torcida, já que uma caravana vem sendo organizada para Mirassol.

Apesar disso, terá que alterar ao menos duas peças, pois os dois jogadores expulsos iniciaram como titulares: o zagueiro Alex e o atacante Maceió. Eduardo Biazus e Maurício são opções para a defesa, enquanto Renan Peixoto pode ser aproveitado no ataque.

Cauan destacou que o projeto da Portuguesa é a longo prazo e vê o time em evolução. "Temos um propósito grande pelo clube. Não passa apenas pelo Campeonato Paulista, mas de restituir uma identidade para a Portuguesa. Essa identidade vai ser muito promovida para a torcida nos ajudar como tem nos ajudado. Demonstrar isso a cada jogo é o nosso objetivo primário", declarou.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X PORTUGUESA

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, David Braz e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Chico Kim, Negueba e Iury Castilho. Técnico: Eduardo Barroca.

PORTUGUESA - Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus (Maurício) e Lucas Hipólito; Hudson, Fernando Henrique e Daniel Júnior; Cristiano, Henrique Almeida e Renan Peixoto. Técnico: Cauan de Almeida.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol.