Lakers derrotam Warriors com 'double-double' de LeBron e Davis; Celtics se recuperam

No reencontro de LeBron James e Stephen Curry, o astro do Los Angeles Lakers levou a melhor e ajudou sua equipe a vencer por 118 a 108, na madrugada deste domingo, em San Francisco. O camisa 23 anotou um "double-double", com 25 pontos e 12 assistências, assim como seu companheiro Antony Davis, que contribuiu com 36 pontos e 13 rebotes.

LeBron também se tornou o sexto jogador com mais roubadas de bola - 2.310 - na história da NBA, igualando Maurice Cheeks, estrela do Philadelphia 76ers nos anos 1980. Agora, ele lidera os confrontos com Curry por 13 a 12 em confrontos da temporada regular.

Em noite apagada, passando todo o segundo quarto sem anotar um ponto sequer, Curry terminou a partida com 13 pontos e nove assistências. Andrew Wiggins liderou os Warriors com 20 pontos. A equipe tem deixado a desejar com as ausências dos lesionados Draymond Green e Jonathan Kuminga.

O jogo permaneceu equilibrado até o terceiro período, quando Max Christie acertou uma cesta de três pontos para dar uma vantagem de 74 a 65 aos Lakers. A partir daí, os Warriors não conseguiram mais acompanhar o ritmo dos visitantes.

O Boston Celtics se recuperou da dura derrota para os Lakers e contou com uma noite inspirada de Jayson Tatum, 24 pontos, e Derrick White, 23, e Jaylen Brown, 22, para derrotar o Dallas Mavericks, fora de casa, por 122 a 107, no primeiro encontro entre as duas equipes desde as finais da NBA da última temporada.

Sem o astro Luka Doncic, afastado desde a rodada de Natal por causa de uma lesão na panturrilha, o Dallas até começou melhor, abrindo 16 a 6 no placar, mas não conseguiu segurar o forte adversário. Os 22 pontos de Kyrie Irving e os 20 de Quentin Grimes não foram suficientes para equilibrar o duelo. Os Mavericks acumulam 11 derrotas e apenas cinco vitórias desde a lesão de Doncic.

Em Nova York, o New York Knicks arrasou com Sacramento Kings por 143 a 120 com ótima atuação de Josh Hart, que fez um "triple-double" com 20 pontos, 18 rebotes e 11 assistências. OG Anunoby anotou 33 pontos, Mikal Bridges contribuiu com 27 e Jalen Brunson terminou com 25 pontos e 11 assistências. Karl-Anthony Towns fez 16 pontos e pegou 15 rebotes.

Do lado de Sacramento, que liderou o placar até os minutos finais do segundo quarto, Malik Monk liderou com 31 pontos, enquanto Domantas Sabonis terminou com 25 pontos, 13 rebotes e 12 assistências. DeMar DeRozan marcou 18 pontos e De'Aaron Fox, 14.

No Arizona, o Phoenix Suns impôs ao Washington Wizards, a pior equipe da temporada sua 13ª derrota. Os donos da casa contaram com 29 pontos de Kevin Durant e um "double-double" de Nick Richards, que anotou 20 pontos e pegou 19 rebotes, para derrotar o time da capital por 119 a 109.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Indiana Pacers 136 x 98 San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves 133 x 104 Denver Nuggets

Dallas Mavericks 107 x 122 Boston Celtics

Brooklyn Nets 97 x 106 Miami Heat

Orlando Magic 121 x 113 Detroit Pistons

Charlotte Hornets 123 x 92 New Orleans Pelicans

Cleveland Cavaliers 131 x 135 Houston Rockets

New York Knicks 143 x 120 Sacramento Kings

Atlanta Hawks 94 x 117 Toronto Raptors

Chicago Bulls 97 x 109 Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies 125 x 103 Utah Jazz

Golden State Warriors 108 x 118 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 119 x 109 Washington Wizards

Los Angeles Clippers 127 x 117 Milwaukee Bucks

Acompanhe o jogo deste domingo:

Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder