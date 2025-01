Lucas Braathen leva o bronze para o Brasil em etapa austríaca da Copa do Mundo de esqui alpino

Lucas Pinheiro Braathen conquistou o terceiro lugar, neste domingo, na etapa austríaca de Kitzbühel da Copa do Mundo de esqui alpino. Esta foi a terceira medalha de bronze do esquiador sob a bandeira do Brasil na competição - ele faturou outras 14 pela Noruega. Filho de pai norueguês e mãe brasileira, o esquiador passou a representar o país sul-americano nesta temporada.

Na Áustria, Lucas Braathen cravou 1min41s68 na somatória das duas descidas do slalom. Ele fez 51s54 na primeira, o terceiro melhor tempo, e 50s14, ocupando o 17º lugar, que não foi suficiente para tirá-lo do pódio. O francês Clement Noel completou a prova em 1min41s49 e ficou com o ouro, seguido pelo italiano Alex Vinatzer, com 1min41s58.

"Eu estava tão nervoso hoje, Kitzbühel significa muito para mim", disse o brasileiro à TV austríaca. "Essa mágica só existe aqui. Para mim, é uma experiência tão calorosa quando esquio aqui, estou apenas me divertindo e sorrindo", comentou após a prova.

Antes de conquistar o bronze, Lucas Braathen havia levado a prata em Beaver Creek, nos Estados Unidos, e em Adelboden, na Suíça. O brasileiro atualmente ocupa o quinto lugar no ranking de slalom e a sétima colocação no ranking geral da temporada. Antes do Mundial de esqui alpino, em fevereiro, ele ainda disputará a etapa da Copa do Mundo de Schladming, na Austrália, nos dias 28 e 29 de janeiro.

Aos 24 anos, Lucas Braathen é considerado um fenômeno da modalidade. Nascido em Oslo, na Noruega, ele chegou a anunciar a aposentadoria precoce após um desentendimento com a Federação Norueguesa de Esqui em 2023, logo após conquistar o título mundial, mas voltou atrás e decidiu representar a bandeira verde e amarela, filiando-se à Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN).

O objetivo do jovem é somar pontos no ranking ao longo das 19 etapas da Copa do Mundo e competir com a bandeira do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão e Cortina D'Ampezzo em 2026.