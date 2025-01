Nasr vence 24 Horas de Daytona e estende dinastia brasileira; Drugovich e Massa também correm

O Brasil segue fazendo história nas 24 Horas de Daytona. Neste domingo, Felipe Nasr venceu a famosa corrida do IMSA na classe GTP pela segunda vez consecutiva, no que foi também o quinto triunfo consecutivo do País. Ele, o britânico Nick Tandy e o belga Laurens Vanthoor estiveram a bordo do Porsche 963 número 7 ao longo da prova, mas foi o brasileiro que teve a honra de cruzar a linha de chegada na frente. O evento também teve Felipe Drugovich, candidato brasileiro a ser piloto titular da Fórmula 1, correndo pela Cadillac, e Felipe Massa, vice-campeão mundial da F-1 em 2008.

Até os instantes finais, não era o trio vencedor que liderava, mas sim o Porsche #6 conduzido naquele momento pelo australiano Matt Campbell. Nasr o ultrapassou restando apenas 23 minutos para o final da corrida de 24 horas e manteve a vantagem até o final, garantindo a vitória e estendendo a já histórica série de sucessos do Brasil no evento. Desde 2021, sempre há um representante nacional no lugar mais alto do pódio.

O próprio Felipe Nasr, que corre no IMSA desde 2018, já havia vencido as 24 Horas de Daytona em 2024, também pela Porsche. Antes dele, Hélio Castroneves, um dos maiores nomes da Fórmula Indy, havia faturado a prova três vezes seguidas, em 2021, 2022 e 2023. Os outros brasileiros a ganharem a corrida na história foram Christian Fittipaldi, Pipo Derani, Tony Kanaan, Oswaldo Negri e Raul Boesel.

Por ter sido a primeira rodada da edição de 2025 do IMSA SportsCar Championship, a vitória também coloca o Porsche #7, de Felipe Nasr, na liderança da classe GTP, categoria na qual ele já foi campeão em 2024. O Porsche #6, de Campbell e que também foi pilotado em Daytona pelos franceses Kévin Estre e Mathieu Jaminet, está na vice-liderança da divisão mais importante do campeonato.

Felipe Drugovich, reserva da Aston Martin na F-1, também pilota na GTP em 2025, mas pela Cadillac, equipe que entrará na divisão máxima do esporte a motor em 2026 e pode ser um futuro destino do brasileiro por lá. Nas 24 Horas, ele não teve muita sorte, pois Jack Aitken, um dos pilotos do Cadillac #31, se envolveu em uma colisão e perdeu posições, acabando somente no nono lugar.

Os outros brasileiros a competirem em Daytona foram Felipe Massa e Felipe Fraga pelo Riley #74 na LMP2, que terminou na terceira posição da categoria; Pietro Fittipaldi, no Pratt #73, que ficou em 10º na LMP2; Augusto Farfus, no Paul Miller #48 na GTD Pro, em 12º; Daniel Serra, 12º na GTD com o Conquest #34; e Pipo Derani, que não completou a corrida na GTD com o DXDT #36.