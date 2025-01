São Bernardo bate Botafogo-SP na chuva e conquista liderança do grupo do Palmeiras

O São Bernardo venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, na noite deste domingo, em partida realizada no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). O jogo, marcado pela forte chuva, contou com paralisação no intervalo e foi definido apenas nos minutos finais, após gol de falta cobrada pelo lateral-direito Rodrigo Ferreira.

Com o resultado, o Botafogo-SP estacionou nos dois pontos e ficou na última colocação do Grupo A, que tem Mirassol, Corinthians e Inter de Limeira. Com nove pontos, o São Bernardo assumiu a primeira posição do Grupo D, com Palmeiras (7), Ponte Preta (6) e Velo Clube (3) completando a classificação.

O primeiro tempo foi marcado pela forte chuva que caiu na cidade. Os times tiveram dificuldade de fazer a bola rolar e o jogo ficou muito preso no meio-campo. Mesmo jogando fora de casa, quem teve as melhores oportunidades foi o São Bernardo, com o atacante Léo Jabá e o zagueiro Edson, que quase marcou contra.

A melhor chance do Botafogo-SP aconteceu aos 48 minutos da etapa inicial com Douglas Baggio. O atacante arriscou de longe e quase conseguiu abrir o placar.

No intervalo, a chuva apertou e a arbitragem, liderada por Renan Pantoja de Quequi, reconheceu que não teria condições de jogo por conta do gramado. Inicialmente, ele deu um tempo de 30 minutos para reavaliar as condições do campo. Após nova avaliação, os times aguardaram mais 15 minutos para o reinício da partida.

O segundo tempo começou mais movimentado, com o Botafogo dando as cartas. Aos sete minutos, Silvinho tentou aproveitar cruzamento, mas mandou para fora. Dois minutos depois, foi a vez de Jeferson encontrar Leandro Maciel sem marcação, mas a finalização também não acertou a meta.

Depois de muita pressão do time da casa, o São Bernardo conseguiu um pênalti. Alisson Cassiano se envolveu em jogada com Lucas Tocantins e o árbitro assinalou a penalidade. Após consulta ao VAR, a falta foi desmarcada. O Botafogo-SP seguiu pressionando, enquanto o São Bernardo tentou aproveitar os espaços deixados pela defesa adversária, mas ninguém saiu do zero.

O jogo caminhava para o 0 a 0 até os 42 minutos da etapa final, quando o lateral Rodrigo Ferreira bateu falta por baixo da barreira, a bola desviou e enganou o goleiro João Carlos, para colocar o São Bernardo em vantagem.

Na próxima rodada, o Botafogo-SP encara o Água Santa, na quarta-feira (29), às 21h30, novamente no estádio Santa Cruz. O São Bernardo encara o Santos, às 18h30 do mesmo dia, no estádio Municipal 1º de Maio.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO-SP 0 X 1 SÃO BERNARDO

BOTAFOGO-SP - João Carlos, Jeferson, Edson, Alisson Cassiano e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Leandro Maciel e Alejo (Alexandre Jesus); Jonathan Cafu, Douglas Baggio (Pablo Thomaz) e Silvinho (Toró). Técnico Márcio Zanardi.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo, Hélder, Matheus Salustiano, Pedro (Augusto) e Pará; Lucas Lima e Romisson (Kady); Léo Jabá (Lucas Rian), Guilherme Queiróz (Rodolfo) e Fabrício Daniel (Lucas Tocantins). Técnico: Ricardo Catalá.

GOL - Rodrigo Ferreira, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Bispo e Leandro Maciel (Botafogo); Rodrigo Ferreira, Lucas Rian, Hélder e Matheus Salustiano (São Bernardo).

ÁRBITRO - Renan Pantoja de Quequi.

RENDA - R$ 30.630,00.

PÚBLICO - 1.490 torcedores.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).