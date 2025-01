Grêmio goleia Caxias por 4 a 0 e desencanta no Campeonato Gaúcho

O Grêmio fez jus ao fator casa para vencer pela primeira vez nesta edição do Campeonato Gaúcho. Na noite deste domingo, no duelo que fechou a segunda rodada da primeira fase, o tricolor recebeu e goleou o Caxias por 4 a 0. Braithwaite, Pavón, Monsalve e Edenílson, todos no segundo tempo, marcaram os gols.

Com o resultado, o Grêmio assume a liderança do Grupo A com quatro pontos. A chave ainda tem São José e Guarany de Bagé, com dois, e Avenida, com um. O Caxias, por sua vez, conheceu sua primeira derrota e caiu para segunda colocação do Grupo B com três pontos. O Internacional lidera a chave com quatro.

O Grêmio ditou o ritmo no primeiro tempo e criou as principais opções desde o início. Aos sete minutos, Pavón encontrou Aravena, livre dentro da área, que finalizou forte, mas Matheus Emiliano conseguiu voar na bola para espalmar para fora.

Já aos 22, foi a vez de Cristaldo levar perigo. O meio-campista recebeu de Braithwaite e finalizou rasteiro. O goleiro rival ainda resvalou na bola, que acabou explodindo na trave antes de sair pela linha de fundo.

Mas logo na volta para o segundo tempo, o Grêmio conseguiu abrir o placar. No primeiro lance, Braithwaite tabelou com Edenilson, invadiu a área e bateu de perna esquerda para superar Matheus Emiliano. O goleiro acabou errando o tempo de bola no lance e viu a bola morrer no fundo da rede.

Depois deste gol, o Grêmio cresceu e não demorou para ampliar. Aos 24 minutos, André Henrique puxou o contra-ataque e encontrou Pavón, que deixou os defensores para trás e com um toque leve, conseguiu superar o goleiro rival.

Do outro lado, o Caxias até esboçou uma reação, mas viu o Grêmio marcar mais um gol aos 35 minutos. Edenilson avançou em velocidade pela direita e acionou Pavon, que cruzou para área. Esperto, Braithwaite deixou a bola passar, que sobrou livre para Monsalve dominar e bater no cantinho, sem chances para o rival.

No apagar das luzes, foi a vez de Edenilson deixar a sua marca para fechar o placar em 4 a 0. Pepê lançou o volante na área, que só teve o trabalho de bater na saída do goleiro.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira (29) para a disputa da terceira rodada. Às 21h30, o Caxias recebe o Brasil de Pelotas, no estádio Centenário. Mais tarde, às 22h, o Grêmio visita o Monsoon, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 4 X 0 CAXIAS

GRÊMIO - Gabriel Grando; João Pedro, Jemerson, Gustavo Martins e Mayk (Viery); Dodi (Edenílson), Villasanti, Pavon (Pepê), Cristaldo (Monsalve) e Aravena (André); Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

CAXIAS - Matheus Emiliano; Thiago Ennes, Douglas e Lucas Cunha (Alisson); Marcelo Nunes, Lorran (Gustavo Nescau), Pedro Cuiabá (Vinícius Guedes), Kelvyn (Iago) e Nicholas; Richard (Paulinho Souza) e Welder. Técnico: Luizinho Vieira.

GOLS - Braithwaite, no 1º minuto, Pavón, aos 24, Monsalve, aos 35, e Edenílson, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lorran, Pedro Cuiabá, Thiago Ennes e Welder (Caxias).

ÁRBITRO - Anderson Daronco.

RENDA - R$ 836.233,00.

PÚBLICO - 17.438 pagantes (17.639 no total).

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).